باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه رایزنیهای خود با همتایان شرکت کننده در نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان، با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، وضعیت همکاریهای دوجانبه در زمینههای مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، انرژی و نیز هماهنگیها در سطح سازمانهای بینالمللی و ترتیبات چندجانبه و منطقهای، از جمله سازمان همکاری شانگهای و بریکس، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید پیگیریهای لازم برای تسهیل اجرای تفاهمهای صورتگرفته بین دو کشور در حوزههای مربوطه صورت گیرد.
وزرای امور خارجه ایران و روسیه در این دیدار راجع به تحولات منطقه غرب آسیا متعاقب پیمانشکنی مجدد آمریکا و نقض مفاد تفاهم اسلامآباد از سوی هیاتحاکمه این کشور تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه کشورمان با تقدیر از مواضع اصولی روسیه در محکومکردن قاطع تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ناامنی کنونی در تنگه هرمز را نتیجه مستقیم بدعهدی و جنایات ارتکابی آمریکا علیه ایران دانست و با یادآوری حسن نیت ایران در فرآیند مذاکرات منتهی به تفاهم خاتمه جنگ، تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران همچنان که در عرصه دیپلماسی جدیت نشان داد، مصمم به دفاع از منافع و امنیت ملی خود و ممانعت از سوء استفاده آمریکا از تنگه هرمز برای تهدید امنیت ملی ایران میباشد.
وزیر امور خارجه روسیه با یادآوری موضع اصولی این کشور در محکوم دانستن تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بر اهمیت همکاری و اعتمادسازی برای ایجاد سازوکار امنیتی متکی به کشورهای متطقه تأکید و آمادگی کشورش را برای هرگونه مساعدت در این زمینه اعلام کرد.