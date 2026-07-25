باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد مقتدری - در میان آینه‌کاری‌های درخشان و سکوت آمیخته با زمزمه‌های عاشقانه حرم امام رضا (ع)، دوربین بر چهره زائرانی مکث می‌کند که هر کدام، با قلبی شکسته و نگاهی خیس، خطاب به رهبر شهید سخن می‌گویند؛ شهیدی که برای آنان نه یک غایب، که حضوری زنده و جاری در عمق باورهاست.

این ویدئو، صرفاً ثبت چند جمله کوتاه از زبان زائران نیست؛ روایتی است از فراقی که به ایمان گره خورده و از اندوهی که در پناه حرم، رنگی از امید و شفاعت به خود گرفته است.

یکی از زائران از شهادت به‌عنوان رسیدن به بالاترین پاداش و کمال یاد می‌کند؛ نگاهی که از همان ابتدا، مرگ را نه پایان، بلکه اوجِ یک سلوک روشن معنا می‌کند. کمی بعد، دختر جوانی با لحنی آمیخته به ارادت، از رهبر شهید طلب شفاعت می‌کند؛ گویی او را نه در دوردستِ فقدان، بلکه در نزدیکیِ آسمان و اجابت می‌بیند.

در یکی از اثرگذارترین صحنه‌ها، پدری در حالی که فرزند خردسالش را در آغوش گرفته، از ادامه دادن راه شهید سخن می‌گوید؛ صحنه‌ای که از یک سو بار عاطفی سنگینی دارد و از سوی دیگر، تصویری روشن از امتداد آرمان در نسل آینده ترسیم می‌کند. این قاب، بیش از هر چیز، یادآور آن است که راه شهید، با رفتن او متوقف نمی‌شود؛ بلکه در دل نسل‌ها ریشه می‌دواند.

زنی دیگر، با صدایی آرام، اما سرشار از اندوه، از ناتوانی در وداع می‌گوید؛ از این‌که نمی‌توان با شهیدی که این‌چنین در جان مردم نشسته، خداحافظی کند. در بخش‌هایی دیگر نیز زائران از دلتنگی، عشق، وفاداری و امید به دیدار دوباره سخن می‌گویند؛ واژه‌هایی که هرچند کوتاه‌اند، اما وزن عاطفی آنها سنگین و ماندگار است.

شاید اثربخش‌ترین بخش ویدئو، جایی باشد که یکی از حاضران با بغضی آشکار، از نوعی عذرخواهی جمعی سخن می‌گویند؛ از این احساس که جامعه شاید آن‌گونه که باید، قدر این حضور را در زمان بودنش ندانسته و آن‌گونه که شایسته بود، در لحظه لازم همراهی نکرده است. همین بخش، لایه‌ای عمیق‌تر به ویدئو می‌بخشد.

ویدئو در پایان، با نمایی آرام از فضای داخلی حرم به نقطه اوج معنوی خود می‌رسد؛ جایی که زائران با تلفن‌های همراه خود، از سقف‌های نورانی، آینه‌کاری‌ها و تصویر نصب‌شده در حرم تصویربرداری می‌کنند. این پایان‌بندی، تصویری گویا از پیوند میان حافظه جمعی، زیارت، عشق و ماندگاری نام شهید به دست می‌دهد.

آنچه این ویدئو را متمایز می‌کند، نه فقط سوگواری، بلکه زنده بودن رابطه مردم با رهبر شهید است. در این قاب‌ها، شهید کسی نیست که تنها از او یاد شود؛ او کسی است که با او درد دل می‌شود، از او مدد خواسته می‌شود، به او قول داده می‌شود و در پیشگاهش، از نرسیدن و نایستادن، عذر خواسته می‌شود.