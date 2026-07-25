باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - با انتشار صورت‌های مالی سه‌ماهه شرکت‌های بورسی، بار دیگر توجه فعالان بازار سرمایه به متغیر‌های بنیادی و ارزندگی سهام جلب شده است؛ موضوعی که به باور کارشناسان، در کنار کاهش بخشی از ریسک‌های موجود، توانسته مسیر بازار را تا حدی به سمت تعادل و تحرک بیشتر بازگرداند.

در هفته‌های اخیر، همزمان با انتشار گزارش عملکرد شرکت‌ها، ارزیابی‌ها از وضعیت سودآوری بنگاه‌های بورسی نشان می‌دهد که بخش مهمی از بازار همچنان از پشتوانه بنیادی مناسبی برخوردار است. در همین راستا، کارشناسان معتقدند گزارش‌های سه‌ماهه منتشرشده در بسیاری از صنایع، از جمله گروه‌های بزرگ و اثرگذار بازار، توانسته نگاه معامله‌گران را از فضای هیجانی به سمت تحلیل‌های مبتنی بر واقعیت‌های عملکردی شرکت‌ها سوق دهد.

تأیید ارزندگی بازار با گزارش‌های فصلی

پدرام روتیها، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با کاهش بخشی از ریسک‌های موجود و انتشار صورت‌های مالی سه‌ماهه شرکت‌ها، مشخص شد که وضعیت بنیادی بازار همچنان مناسب است و بسیاری از سهام از منظر ارزندگی در شرایط مطلوبی قرار دارند.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: گزارش‌های عملکرد شرکت‌های بزرگ از جمله گروه‌های پالایشی و پتروشیمی و همچنین صنایع کوچکتری مانند غذایی و دارویی، حاکی از عملکرد مطلوب و سودآوری مناسب بود که نشان می‌دهد قیمت بسیاری از سهام برای سرمایه‌گذاری در سطوح جذابی قرار دارد. همین موضوع در کنار کاهش برخی ریسک‌ها، موجب شد بازار بار دیگر به روندی مثبت بازگردد.

او با اشاره به نسبت‌های ارزندگی بازار گفت: در حال حاضر نسبت P/E TTM بازار در محدوده ۶ واحد قرار دارد که نشان‌دهنده ارزندگی بالای بازار است. همچنین نسبت P/E Forward نیز در محدوده ۴.۵ واحد برآورد می‌شود که این موضوع نیز از چشم‌انداز مناسب بازار سرمایه حکایت دارد.

او افزود: علاوه بر عوامل بنیادی، ورود نقدینگی و افزایش اقبال سهامداران به بازار سرمایه می‌تواند زمینه‌ساز ثبت سطوح بالاتر برای شاخص‌های بازار باشد.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین بیان کرد: در مجموع، در صورت تداوم کاهش ریسک‌های سیستماتیک، بازار سرمایه از ظرفیت رشد مناسبی برخوردار خواهد بود؛ اما در شرایطی که این ریسک‌ها پابرجا باشند، انتظار می‌رود صنایع کوچک‌تر از جمله گروه‌های غذایی و دارویی همچنان با استقبال بیشتری از سوی سرمایه‌گذاران مواجه شوند.

گزارش‌های فراتر از انتظار، محرک تغییر جهت بازار

در ادامه آسایش کارشناس بازار سرمایه با اشاره به شرایط بازار سرمایه در هفته گذشته عنوان کرد: در این هفته دو عامل متضاد بر روند بازار اثرگذار بودند. از یک سو، ریسک‌های سیستماتیک و سیاسی موجود و همچنین اتفاقات منطقه‌ای موجب شد تا شاهد افزایش عرضه در بازار باشیم. از سوی دیگر، گزارش‌های مطلوب سه‌ماهه که در بسیاری از صنایع و تک‌سهم‌ها منتشر شد، شرایط بازار را تغییر داد و موجب شد وزن ریسک‌های سیاسی در تصمیم‌گیری فعالان بازار کاهش پیدا کند.

او تصریح کرد: گزارش‌هایی که در بسیاری از موارد فراتر از انتظارات بازار بودند، باعث شدند تقاضای مناسبی در تک‌سهم‌ها و برخی صنایع شکل بگیرد. به طور کلی نیز همان‌گونه که از عملکرد شاخص هم‌وزن و شاخص کل قابل مشاهده است، بازار به سمت تک‌سهم‌هایی که گزارش‌های مطلوبی منتشر کرده بودند، حرکت کرد.

در نهایت گفتنی است، برآیند تحولات اخیر بازار سرمایه نشان می‌دهد که گزارش‌های سه‌ماهه شرکت‌های بورسی بار دیگر نقش تعیین‌کننده متغیر‌های بنیادی را در جهت‌دهی به معاملات برجسته کرده‌اند هرچند برخی ریسک‌های بیرونی همچنان بر فضای تصمیم‌گیری سهامداران سایه انداخته‌اند، اما عملکرد مناسب شرکت‌ها در فصل نخست سال و تداوم سودسازی در صنایع بزرگ و کوچک، سیگنال مثبتی برای بازار به همراه داشته است. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد اگر از شدت ریسک‌های سیستماتیک کاسته شود، بستر برای تقویت تقاضا و تداوم حرکت متعادل و رو به رشد بازار سرمایه فراهم‌تر خواهد شد.

*گفتنی است مطلب بالا یک گزارش بوده و توصیه‌ای برای خرید یا فروش سهام محسوب نمی‌شود.*