پیدا کردن نمایشگری که نه جیب شما را خالی کند و نه هنگام کار یا بازی ناامیدتان کند، کار ساده ای نیست. ام اس آی (MSI) که زمانی بیشتر به عنوان تولید کننده قطعات گیمینگ شناخته میشد، امروز با مجموعه متنوعی از مانیتورها در بازار حضور دارد و برای هر نوع کاربری گزینه مناسبی ارائه میکند. فرقی نمیکند برنامه نویس باشید و به فضای کاری بزرگتر نیاز داشته باشید، تدوینگر یا طراح باشید و دقت رنگ و وضوح UHD برایتان اهمیت داشته باشد، یا تنها یک مانیتور اقتصادی و با دوام برای انجام کارهای روزمره بخواهید؛ ام اس آی برای هر یک از این نیازها محصول مناسبی تولید کرده است. اگر قصد دارید میز کار خود را ارتقا دهید، بررسی قیمت مانیتور MSI بهترین نقطه شروع برای مقایسه گزینه های موجود است.

دسته‌بندی مانیتورهای MSI براساس کاربری و بودجه

برند ام اس آی مانیتورهای خود را در چند خانواده اصلی عرضه میکند تا کاربران بتوانند راحت تر محصول مناسب خود را انتخاب کنند.

1. سری Modern (اداری و روزمره): تمرکز این سری بر روی ارگونومی، طراحی مینیمال، محافظت از چشم و قیمت اقتصادی است.

سری Pro (تجاری و اداری حرفه‌ای): مناسب برای محیط ‌های کاری، برنامه ‌نویسی و دفاتری که نیاز به پایداری بالا و مصرف انرژی بهینه دارند. سری Optix و MAG/MPG/MEG (گیمینگ): نمایشگر هایی با نرخ نوسازی بالا، زمان پاسخ‌ دهی بسیار کم و امکانات نرم ‌افزاری مخصوص بازی. سری Creator (طراحی و تدوین): پنل ‌های فوق ‌العاده دقیق با رزولوشن بالا (UHD و 4K) و پوشش رنگی گسترده برای طراحان گرافیک و تدوین ‌گران.

هنگام مقایسه، متوجه خواهید شد که هر مانیتور msi در این دسته ‌ها، بخش مشخصی از بازار را هدف قرار داده است و همین موضوع مانع سردرگمی خریداران می ‌شود.

مانیتور های اقتصادی و اداری MSI؛ ارزش خرید بالا برای کارهای روزمره

اگر بودجه محدودی دارید یا مانیتور را برای کارهای اداری، حسابداری، وب ‌گردی و تماشای فیلم می‌ خواهید، نیازی به پرداخت هزینه‌ های سنگین برای پنل‌ های ۱۲۰ هرتز یا 4K ندارید. در این بخش، سری Modern و Pro کارآمد ترین گزینه‌ ها هستند. یک مانیتور msi از سری پرو با وضوح Full HD و پنل IPS یا VA می ‌تواند زاویه دید مناسب و رنگ‌ های طبیعی را با کمترین هزینه ممکن در اختیار شما قرار دهد.

ام‌ اس‌ آی در این رده اقتصادی فناوری ‌های مراقبت از چشم مانند Anti-Flicker (کاهش پرش تصویر) و Less Blue Light (کاهش نور آبی مضر) را به ‌صورت سخت‌ افزاری و نرم‌ افزاری تعبیه کرده است. این ویژگی ‌ها برای افرادی که ساعت ‌های طولانی به صفحه نمایش خیره می ‌شوند بسیار مهم است. بنابراین، در رده اقتصادی، خرید مانیتور msi به ‌دلیل دوام قطعات و توجه به سلامت چشم کاربر، انتخابی بسیار به صرفه به شمار می ‌رود.

مانیتور های میان‌ رده و گیمینگ اقتصادی (تعادل میان سرعت و قیمت)

برای گیمرهای نیمه ‌حرفه ‌ای و کاربرانی که به روانی تصاویر اهمیت می ‌دهند، مانیتور های میان ‌رده MSI با نرخ نوسازی ۱۰۰ تا ۱۸۰ هرتز گزینه ‌های مطلوبی هستند. در این رده قیمتی، ام ‌اس ‌آی توانسته مشخصات فنی بسیار جذابی مانند زمان پاسخ ‌دهی ۱ میلی‌ ثانیه و پشتیبانی از فناوری ‌های هماهنگ‌ سازی فریم را در قالب محصولاتی خوش‌ قیمت عرضه کند.

تفاوت اصلی مانیتورهای میان ‌رده این برند با مدل ‌های ارزان ‌قیمت، سرعت پاسخ‌ دهی پنل و پویایی حرکات در محیط ‌های سریع است. انتخاب یک مانیتور msi میان ‌رده به شما اجازه می ‌دهد تا بدون نیاز به خرید کارت ‌های گرافیک فوق‌ سنگین، از بازی ‌های روز با نرخ فریم بالا لذت ببرید. این رده به عقیده بسیاری از کارشناسان سخت‌ افزار به ‌صرفه ‌ترین بخش بازار برای عموم کاربران است.

مانیتور های حرفه ‌ای 4K و UHD؛ دقت بی‌ نقص در نمایش جزئیات

ورود به دنیای رزولوشن UHD یا همان 4K، نیازمند پنل ‌هایی با تراکم پیکسلی بسیار بالا و تکنولوژی‌ های پیشرفته‌ تر است. ام ‌اس ‌آی در این بخش با سری Creator و مانیتورهای گیمینگ رده ‌بالای خود حضور قدرتمندی دارد. یک مانیتور msi با وضوح 4K تصاویری با وضوح فوق ‌العاده و جزئیات میکروسکوپی ارائه می‌دهد که برای ویرایش تصاویر با رزولوشن بالا، تدوین ویدیو های 4K و مالتی ‌تسکینگ عالی است.

بسیاری از طراحان ترجیح می ‌دهند از نمایشگر های UHD استفاده کنند، زیرا فضای کاری آن‌ها در نرم‌ افزارهایی مثل پریمیر، فتوشاپ و افتر افکت به شکل چشمگیری افزایش پیدا می ‌کند. علاوه بر رزولوشن، این مانیتورها کالیبراسیون رنگی کارخانه‌ ای بسیار دقیقی دارند و فضاهای رنگی گسترده مانند sRGB و DCI-P3 را تا بیش از ۹۵ درصد پوشش می ‌دهند تا رنگ خروجی دقیقا همان چیزی باشد که چاپ یا اکران می ‌شود.

جدول مقایسه رده‌ های مختلف مانیتور های MSI

رده مانیتور کاربری اصلی وضوح تصویر معمول ویژگی بارز فنی میزان ارزش خرید اقتصادی (Pro/Modern) اداری، وب‌گردی، دانشجویی Full HD (1080p) فناوری مراقبت از چشم و مصرف کم بسیار بالا (بودجه‌محور) میان‌رده (Gaming/G-Series) گیمینگ معمولی، مالتی‌مدیا Full HD / 2K نرخ نوسازی بالا (۱۰۰-۱۸۰ هرتز) عالی (به‌صرفه‌ترین برای گیم) حرفه‌ای (Creator/MAG 4K) طراحی، تدوین، گیمینگ پیشرفته 4K UHD (2160p) دقت رنگ عالی، HDR، جزئیات بالا توجیه‌پذیر برای متخصصان

مشخص است که ارزش خرید هر مانیتور msi کاملا وابسته به این است که سخت ‌افزار فعلی شما چقدر توانایی خروجی گرفتن از رزولوشن یا نرخ نوسازی آن را دارد.

مانیتورهای خمیده Curved)) در مقابل تخت Flat))؛ کدام ‌یک اقتصادی ‌تر است؟

از دیگر چالش‌ های خریداران، انتخاب بین نمایشگر های تخت و خمیده است. ام ‌اس ‌آی یکی از بزرگ ‌ترین تولیدکنندگان مانیتورهای خمیده با انحنای استاندارد، مانند 1500R یا 1000R است. مانیتورهای خمیده به ‌دلیل انطباق با زاویه دید طبیعی چشم انسان، خستگی چشم را کاهش می‌ دهند و حس غوطه ‌وری بیشتری در بازی ایجاد می ‌کنند.

با این حال، اگر کاربری شما عمدتا شامل طراحی خطی، معماری یا ویرایش عکس است، مانیتور های تخت انتخاب اصولی ‌تری هستند، زیرا انحنا می‌تواند خطوط صاف را در دید شما کمی زاویه ‌دار نشان دهد. از نظر اقتصادی، مانیتور های تخت معمولا قیمت پایه‌ پایین‌تری دارند، اما اگر گیمر هستید، پرداخت هزینه اندکِ بیشتر برای یک مانیتور msi خمیده میان ‌رده، تجربه بصری شما را به شدت ارتقا خواهد داد.

فاکتورهای تعیین‌کننده در قیمت‌گذاری مانیتورهای ام‌اس‌آی

هنگام مقایسه قیمت ‌ها، متوجه اختلاف قیمت میان مدل ‌هایی با اندازه یکسان می‌ شوید. علت این تفاوت قیمت به پارامترهای زیر مربوط است:

نوع پنل IPS vs VA vs OLED)): پنل‌های IPS زاویه دید و رنگ بهتری دارند، درحالی ‌که پنل‌های VA کنتر است عمیق ‌تری ارائه می ‌دهند. پنل‌ های جدید OLED نیز گران ‌ترین و با کیفیت ‌ترین ‌ها هستند.

پورت‌ های ارتباطی: وجود درگاه ‌های مدرن مانند HDMI 2.1 و USB Type-C با قابلیت انتقال تصویر و شارژ هم‌ زمان لپ‌ تاپ، قیمت محصول را افزایش می ‌دهد.

پایه ارگونومیک: پایه‌ هایی که قابلیت تنظیم ارتفاع، چرخش عمودی و زاویه شیب را دارند، ارگونومی بهتری ایجاد می ‌کنند و قیمت بالاتری نسبت به پایه‌ های ساده دارند.

جمع ‌بندی

اگر بودجه محدودی دارید و کاربری شما به امور روزمره و اداری خلاصه می ‌شود، سری Pro یا Modern به‌ صرفه ‌ترین انتخاب برای شماست. اگر به دنیای گیمینگ علاقه دارید، خرید یک مانیتور msi میان ‌رده با نرخ نوسازی بالای ۱۰۰ هرتز و پنل IPS بیشترین ارزش خرید را به نسبت هزینه پرداختی دارد. درنهایت، اگر گرافیست، تدوین ‌گر ویدیو یا گیمر حرفه ‌ای با سخت ‌افزار قدرتمند هستید، مدل ‌های 4K UHD این برند با وجود قیمت بالاتر، به دلیل بازدهی بالا در کاربری‌ های تخصصی کاملا توجیه‌ پذیر و به ‌صرفه ‌اند.

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