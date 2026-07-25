باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - داود بیگینژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، درباره وضعیت بازار اجاره مسکن و اجرای سقف افزایش اجارهبها اظهار کرد: در سالهای گذشته بسیاری از مالکان در تعیین اجارهبها شرایط مستأجران را رعایت کردهاند و امروز نیز در برخی موارد، رقم اجارهبهای مورد توافق طرفین حتی از قیمت واحدهای مشابه در همان منطقه پایینتر است.
وی افزود: زمانی که مالک و مستأجر برای تمدید قرارداد به توافق میرسند، حتی اگر هر دو طرف رضایت کامل داشته باشند، سامانههای ثبت قرارداد به دلیل محدودیتهای تعیینشده اجازه ثبت برخی از این توافقات را نمیدهند. این مسئله باعث شده است بخشی از قراردادهای اجاره به سمت توافقات غیررسمی و خارج از سامانهها سوق پیدا کند.
بیگینژاد با تأکید بر اینکه روابط میان مالک و مستأجر در بسیاری از موارد مبتنی بر شناخت و توافق دوطرفه است، گفت: ممکن است یک مالک بخواهد به دلیل خوشحسابی یا شرایط مستأجر خود، در تعیین اجارهبها با وی همراهی بیشتری داشته باشد و یا مستأجر و مالک بر سر شرایط مالی به توافق برسند، اما تعیین سقفهای دستوری، این توافقات را تحت تأثیر قرار داده است.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: دستوری شدن فرآیند تعیین سقف اجارهبها، عملاً توافقات میان مردم را تحتالشعاع قرار داده و موجب شده آنگونه که شایسته است نتوان به متقاضیان خدمات ارائه کرد.
وی هشدار داد که کاهش ثبت رسمی قراردادها در آینده میتواند در تصمیمگیریهای حوزه مسکن نیز اثرگذار باشد و افزود: مسئولان برای سیاستگذاری و برنامهریزی به آمارهای ثبتشده استناد میکنند. اگر بخشی از قراردادها خارج از سامانهها منعقد شود، آمارهای موجود نمیتواند تصویر دقیقی از وضعیت بازار ارائه دهد.