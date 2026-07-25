نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: دستوری شدن فرآیند تعیین سقف اجاره‌بها، عملاً توافقات میان مردم را تحت‌الشعاع قرار داده و موجب شده آن‌گونه که شایسته است نتوان به متقاضیان خدمات ارائه کرد.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - داود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، درباره وضعیت بازار اجاره مسکن و اجرای سقف افزایش اجاره‌بها اظهار کرد: در سال‌های گذشته بسیاری از مالکان در تعیین اجاره‌بها شرایط مستأجران را رعایت کرده‌اند و امروز نیز در برخی موارد، رقم اجاره‌بهای مورد توافق طرفین حتی از قیمت واحدهای مشابه در همان منطقه پایین‌تر است.

وی افزود: زمانی که مالک و مستأجر برای تمدید قرارداد به توافق می‌رسند، حتی اگر هر دو طرف رضایت کامل داشته باشند، سامانه‌های ثبت قرارداد به دلیل محدودیت‌های تعیین‌شده اجازه ثبت برخی از این توافقات را نمی‌دهند. این مسئله باعث شده است بخشی از قراردادهای اجاره به سمت توافقات غیررسمی و خارج از سامانه‌ها سوق پیدا کند.

بیگی‌نژاد با تأکید بر اینکه روابط میان مالک و مستأجر در بسیاری از موارد مبتنی بر شناخت و توافق دوطرفه است، گفت: ممکن است یک مالک بخواهد به دلیل خوش‌حسابی یا شرایط مستأجر خود، در تعیین اجاره‌بها با وی همراهی بیشتری داشته باشد و یا مستأجر و مالک بر سر شرایط مالی به توافق برسند، اما تعیین سقف‌های دستوری، این توافقات را تحت تأثیر قرار داده است.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: دستوری شدن فرآیند تعیین سقف اجاره‌بها، عملاً توافقات میان مردم را تحت‌الشعاع قرار داده و موجب شده آن‌گونه که شایسته است نتوان به متقاضیان خدمات ارائه کرد.

وی هشدار داد که کاهش ثبت رسمی قراردادها در آینده می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های حوزه مسکن نیز اثرگذار باشد و افزود: مسئولان برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به آمارهای ثبت‌شده استناد می‌کنند. اگر بخشی از قراردادها خارج از سامانه‌ها منعقد شود، آمارهای موجود نمی‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت بازار ارائه دهد.

 

 

برچسب ها: مسکن ، بازار مسکن
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
هزینه های مرتبط با ساختمان را با 25درصد رشد نسبت به سال قبل انجام میدن؟مثلاً نقاشی یا تعویض و تعمیر قطعات آسانسور یا حتی دستمزد تعمیرکار؟
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Canada
سایه
۰۹:۰۲ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
متاسفانه مالکین قانون بیست و پنج درصد را نادیده گرفته اندد و مستاجر مجبور میشه تن به خواسته مالک بدهد و اگر هم نه ملک رو بایدخالی کند کند مالکین اصلا زیر بار ثبت قرارداد نمی‌روند و یمگن دولت فکر می‌کنه خونه خالی هست و مایلا را از ما میگیرد این هم جواب سربالای مالکین به مستأجرانی که خواهان ثبت قرار داد هستند
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Iran (Islamic Republic of)
امیر
۰۹:۰۱ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
قشنگ یک دروغ محض.کدوم مالکی هس که تو این وضعیت اقتصادی بخواد به حرف مستاجر گوش بده ؟ اینجوری میگن که همین سامانه رو که طرف مستاجر شده رو ببندن تا نون خودشون سکه شه دوباره .غیرمستقیم فقط تو فکر اینن که چی به نفع خودشونه.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۴ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
یک سوال؟ مستاجر حاضر هست خودرو خود را در بازار یا به مالک خانه خود
۲۵ درصد گرونتر از یک سال گذشته بفروشد
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Canada
سایه
۰۹:۰۵ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
مگر قراره مستاجر خونه مالک رو خریداری کنه که اینجوری مقایسه میکنی فعلا که هیچ مالکی طبق دستور دولت عمل نکرده و هر کس هر قیمتی دوست داره میزنه این وسط فقط ظلم به مستاجر است نه دولت رسیدگی می‌کنه نه هیچ کس دیگه
Iran (Islamic Republic of)
اربابت
۲۲:۳۱ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
هر دم از این باغ بری می سد......
وقتی اجاره نامه رسمی نباشه .طرفین بخودشون اجازه میدند زیر قولشون بزنن.....اجاره نامه دستی اعتبار نداره........
۴
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۷ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
در سال‌های گذشته بسیاری از مالکان در تعیین اجاره‌بها شرایط مستأجران را رعایت کرده‌اند و امروز نیز در برخی موارد، رقم اجاره‌بهای مورد توافق طرفین حتی از قیمت واحدهای مشابه در همان منطقه پایین‌تر است.
فقط باید گفت پرت و پلا میگی حاجی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
دولت قیمت ها را ۳۰۰ درصد افزايش داده. چجوری به صاحبخانه بگیم ۲۵ درصد؟؟
۱۴
۴۳
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Iran (Islamic Republic of)
سیدعلی تقوی
۱۸:۰۰ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
صاحبخونه سودش رو از بالارفتن قیمت ملکش دریافت می کنه ، قرار نیست سود بانکی قیمت ملکش رو از مستاجر بگیره ، احتکار ملک در ایران به اسم سرمایه گذاری در ملک بزرگترین معضل این بخش است
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۰۱:۴۳ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
شما قیمت ملک رو هم حساب کردی چندین برابر شده تو این چند ساله، ولی مستاجرها ۹۰درصدشون تمام پس انداز سالشون رو باید بزارن روی پیش پول کرایه ها هم که سر به فلک کشیده
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