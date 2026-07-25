باشگاه خبرنگاران جوان - روح‌الله خوشبخت، رئیس ستاد اربعین حسینی شهرداری شیراز، با اشاره به تکمیل اعزام نیرو‌های خدمت‌رسان این شهرداری به مراسم باشکوه اربعین حسینی اظهار کرد: در مجموع ۶۰۰ نفر از نیرو‌های شهرداری شیراز شامل عوامل اجرایی مدیریت پسماند، حمل‌ونقل مسافر، آتش‌نشانی و عوامل اجرایی موکب‌ها در قالب دو مرحله به مناطق عملیاتی اربعین اعزام شده‌اند.

او افزود: همچنین ۱۰۰ دستگاه خودروی خدماتی، امدادی و پشتیبانی نیز برای ارائه خدمات به زائران حسینی در مسیر اربعین و کربلای معلی به‌کار گرفته شده است تا شهرداری شیراز همانند سال‌های گذشته نقش مؤثری در خدمت‌رسانی به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ایفا کند.

خوشبخت با تأکید بر اینکه اعزام نیرو‌ها هیچ خللی در ارائه خدمات به شهروندان شیرازی ایجاد نکرده است، تصریح کرد: همزمان با خدمت‌رسانی نیرو‌های اعزامی در مرزها، مسیر‌های منتهی به کربلا و موکب‌های مستقر، تمامی حوزه‌های خدمات شهری در شیراز نیز با ظرفیت مناسب و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، به‌صورت مستمر در حال ارائه خدمات به شهروندان هستند.

رئیس ستاد اربعین حسینی شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) افتخاری بزرگ برای مجموعه مدیریت شهری است و در کنار آن، حفظ کیفیت و تداوم خدمات شهری به شهروندان شیراز نیز از اولویت‌های اصلی شهرداری در ایام اربعین به شمار می‌رود.

منبع: شهرداری شیراز