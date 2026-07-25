باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام با ارائه گزارشی از روند پیشرفت پروژه‌های جاده‌سازی، اظهار کرد: این استان افزون بر سه هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه اصلی دارد.

حیدر دشتی‌پور بیان کرد: کارهای اجرایی برای ایمن‌سازی، روکش آسفالت و رفع گره‌های ترافیکی این مسیرها از ابتدای سال جاری با نظارت پیوسته و بدون وقفه در حال انجام است تا حقوق عامه در برخورداری از راه‌های ایمن تامین شود.

وی با تاکید بر اهمیت پاسخگویی و تعهد سازمانی افزود: ما افتخار خادمی زائران را داریم و این مهم نیازمند تلاش، پشتکار و نظارت دقیق میدانی است تا بتوانیم در مسیری که برای خدمت و توسعه رفاه عمومی پیش گرفته‌ایم، موفق باشیم.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام تاکید کرد که در راه‌های دسترسی به پایانه مرزی مهران از جمله دهلران به مهران، ایلام به مهران و ایوان به ایلام، پیمانکاران به صورت شبانه‌روزی مشغول کار هستند و پایش‌های کارگاهی تشدید شده تا راه‌ها به طور کامل برای تردد زائران و مسافران ایمن شود.

دشتی‌پور یادآور شد که با اجرای طرح‌های زودبازده شامل نصب تابلوها، سرعت‌کاه‌ها و نشانه‌های هشداردهنده در ۴۵ نقطه پرخطر و حادثه‌خیز، توانستیم در نوروز ۱۴۰۵ میزان حوادث رانندگی منجر به فوت را ۳۸ درصد کاهش دهیم که این دستاورد، نشان‌دهنده اثربخشی نظارت‌ها و مداخله‌های مهندسی است.

وی در تشریح چند و چون پروژه‌های در دست اجرا برای رفع گره‌های ترافیکی گفت: در مسیر مهران به روستای چالاب نزدیک به پنج کیلومتر جاده کم‌عرض وجود داشت که سال‌ها نیازمند توجه بود و اکنون مراحل پایانی روکش آسفالت آن در حال انجام است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام بیان کرد: افزون بر این، در ورودی دهلران به سمت مهران نیز پروژه‌های روکش آسفالت و افزایش پهنای هشت کیلومتر از مسیر با جدیت پیگیری می‌شود.

دشتی‌پور گفت: در نقطه پرخطر «سنگر نادر» دهلران نیز نزدیک به چهار کیلومتر از مسیر در حال افزایش پهنا است که با پایان این طرح‌ها، آمار حوادث رانندگی در راه‌های اصلی و پر رفت و آمد مهران به دهلران به شکل چشمگیری کاهش می‌یابد.

وی افزود: در مسیرهای ایوان به ایلام، چرداول به ایلام و روستای «مهدی‌آباد» به سمت تونل دوم راه کربلا روکش آسفالت و خط‌کشی‌ها انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام بیان کرد: همچنین پیمانکار در تونل کنارگذر شرقی شهر ایلام نیز با پایش‌های فنی، مشغول نصب سامانه‌های روشنایی است.

دشتی‌پور گفت: در منطقه رانشی مسیر ایلام به صالح‌آباد به طول ۲.۵ کیلومتر، کار اجرایی پایدارسازی و روکش آسفالت به پایان رسیده و گروه‌های خط‌کشی برای آماده‌سازی نهایی به منطقه اعزام شده‌اند تا این مسیر مهم در روزهای اوج سفرهای اربعین به بهره‌برداری کامل برسد.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به وضعیت زیرساخت‌های پایانه‌های مرزی اشاره کرد و افزود: در پایانه‌های مرزی شهید سلیمانی و شهید رئیسی ۲۰ طرح زیرساختی و رفاهی به طور همزمان در حال اجرا است تا شرایط برای خدمت‌رسانی به زائران و آسان‌سازی در مدیریت ترافیک مرزی به بهترین شکل فراهم شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام یادآور شد: ساخت افزون بر ۵۰ هزار متر مربع سایه‌بان موقت برای جلوگیری از گرمازدگی زائران، استقرار بیش از ۲۰۰ دستگاه خنک‌کننده پرقدرت، نصب ده‌ها آبخوری و سامانه‌های مه‌پاش، توسعه سرویس‌های بهداشتی و شبکه‌های آبرسانی از جمله این اقدام‌ها است.

دشتی‌پور بیان کرد: همچنین اختصاص و ساماندهی پایانه برکت برای توقف و مدیریت خودروهای شخصی با هدف جلوگیری از بی‌نظمی‌های ترافیکی به انجام رسید تا انضباط عمومی و آسایش زائران تضمین شود.

وی ادامه داد: با نوسازی افزون بر ۴۰۰ چشمه سرویس بهداشتی، برپایی سایه‌بان‌ها و استقرار ۷۰ پایگاه گشت راهداری، مسیرهای رفت‌وآمد مسافران برای مقابله با گرمای شدید و پیشگیری از حوادث جاده‌ای ایمن‌سازی شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام اظهار کرد: برای رفاه حال مسافران و مقابله با گرمای بیش از ۵۰ درجه‌ای، برج‌های نوری، دستگاه‌های یخ‌ساز، آب‌سردکن‌ها، سایه‌بان‌ها و سامانه‌های مه‌پاش در این پایانه راه‌اندازی شده تا پاسخگوی نیازهای زائران به پایانه مرزی مهران باشد.

دشتی‌پور یادآور شد: هنگام حضور زائران در زیر آفتاب مستقیم، دمای هوا بسیار بیشتر می‌شود و از این رو با برپایی سایه‌بان‌های موقت با پوشش برزنت و روشن کردن سامانه‌های مه‌پاش، دمای محیط به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد تا زوار از آسیب بیماری‌های ناشی از گرمازدگی در امان بمانند.

وی گفت: رفت‌وآمد در این گذرگاه تنها به روزهای اربعین محدود نمی‌شود در طول سال بین هشت و نیم تا ۹ میلیون رفت و آمد در این مرز ثبت می‌شود به گونه‌ای که در دهه نخست محرم امسال، شاهد افزایش ۴۵ درصدی تردد زائران نسبت به محرم پارسال بودیم.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام درباره ساماندهی «میدان اربعین» نیز بیان کرد: طراحی و واگذاری این میدان از سوی استانداری به پیمانکار واگذار شده است.

دشتی‌پور گفت: اجرای روکش آسفالت در بخش‌هایی از میدان اربعین به اداره کل راهداری سپرده شده که با ایجاد دوربرگردان‌های تازه در این طرح، گره‌های ترافیکی این محدوده نیز برطرف خواهد شد.

وی در ادامه از استقرار نیروهای کارآزموده در پایانه برکت برای رصد ناوگان اتوبوسی خبر داد و افزود: افزون بر ۷۰ پایگاه گشت راهداری با بهره‌گیری از خودروهای سبک و نیمه‌سنگین و نیروهای کمکی دیگر استان‌ها، در همه مسیرهای پرخطر استان مستقر می‌شوند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام تاکید کرد: هرچند همه توان خود را برای ایمن‌سازی راه‌ها و استقرار پایگاه‌های گشت به کار بسته‌ایم اما این امر نیازمند همراهی رانندگان در رعایت قانون‌های راهنمایی و رانندگی و بهره‌گیری درست از استراحتگاه‌های میان‌راهی برای پیشگیری از رخدادهای ناگوار جاده‌ای است.

استان ایلام با برخورداری از شبکه‌ای گسترده از راه‌های اصلی و فرعی، گرانیگاه اصلی سفرهای اربعین به شمار می‌رود و سالانه بیش از ۶۰ درصد از زائران، این مسیر را برای رسیدن به عتبات عالیات عراق برمی‌گزینند.

توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، فراخ‌سازی مسیرهای کوهستانی، بهبود شبکه روشنایی تونل‌ها و ایمن‌سازی راه‌های این استان مرزی، از برنامه‌های پیوسته در سال‌های گذشته برای روان‌سازی سفر زائران بوده است.

در شرایط عادی، روزانه نزدیک به ۲۰ هزار زائر ایرانی و عراقی از این گذرگاه مرزی رفت‌وآمد می‌کنند.

امنیت بالا، نزدیکی به شهرهای زیارتی عراق و همچنین فاصله کوتاه تا بغداد، از مهم‌ترین عامل‌های استقبال زائران از مرز مهران برای سفر به این کشور همسایه است.

مهران هر سال در روزهای اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زائران است به‌ گونه‌ای‌ که سال گذشته نزدیک به هشت میلیون نفر از این گذرگاه رسمی و بین‌المللی گذر کردند.