در زمان خرید دوربین مدار بسته از کجا میتوان تشخیص داد کدام دوربین برای محیط موردنظر مناسبتر است، چه سیستمی باید برای پروژه طراحی شود، نصب آن به چه تخصصی نیاز دارد و کیفیت و طول عمر تجهیزات تا چه اندازه قابل اعتماد است؟ واقعیت این است که انتخاب یک سیستم نظارتی، فراتر از خرید یک دوربین است. در ادامه، مهمترین معیارهایی را بررسی میکنیم که بهتر است پیش از خرید دوربین مداربسته و انتخاب شرکت مجری، به آنها توجه داشته باشید.
برای انتخاب یک سیستم نظارتی مناسب، تنها توجه به مشخصات فنی یا قیمت دوربین مدار بسته هایک ویژن، داهوا، تیاندی و هر تجهیزات از هر برندی دیگر کافی نیست. پیش از هر چیز باید مشخص شود که هدف از اجرای پروژه چیست و سیستم قرار است چه نیازهایی را پوشش دهد. طبیعتاً نیازهای یک واحد مسکونی با یک کارخانه، انبار، مرکز تجاری یا ساختمان اداری متفاوت است و تجهیزات نیز باید بر همین اساس انتخاب شوند.
شرایط محیط نصب نیز اهمیت زیادی دارد. میزان نور محیط، وسعت فضا، شرایط آبوهوایی، مسیرهای کابلکشی، ظرفیت ذخیرهسازی تصاویر و امکان توسعه سیستم در آینده، همگی در انتخاب تجهیزات مناسب نقش دارند.
موضوع مهم دیگر، اصالت کالا و شرایط گارانتی است. تجهیزات نظارتی معمولاً برای استفاده بلندمدت خریداری میشوند؛ بنابراین تهیه محصولات از شرکتهای معتبر، علاوه بر اطمینان از اصل بودن کالا، دسترسی به خدمات گارانتی، تعمیر و پشتیبانی فنی را نیز تضمین میکند.
در نهایت، انتخاب شرکت فروش و نصب دوربین مداربسته است. مجموعهای که با ارائه مشاوره تخصصی میتواند شما را به سمت انتخاب مناسب هدایت کند. همچنین اعتبار شرکت و اصالت کالایی که ارائه میدهد در کنار اجرای استاندارد و پشتیبانی بلندمدت خیال شما را آسوده میکند.
کدام شرکت فروش و نصب دوربین مدار بسته را انتخاب کنم؟ اگرچه شرکتهای زیادی در حوزه فروش و نصب سیستمهای نظارت تصویری فعالیت میکنند، اما تفاوت آنها تنها در محصولات و برندهای قابل عرضه خلاصه نمیشود. تجربه اجرایی، کیفیت خدمات، سرعت ارائه پشتیبانی، تعداد پروژههای موفق و میزان رضایت مشتریان، از مهمترین معیارهای ارزیابی یک شرکت به شمار میروند. با برخی از بزرگترین شرکت نصب دوربین مدار بسته در ایران آشنا شوید:
شرکت تارتن دژ یکی از همین شرکتهاست که فعالیت خود در حوزه دوربین مدار بسته و سیستمهای نظارت تصویری را از سال 1391 در تهران آغاز کرده است. این مجموعه به طور کلی خدمات فروش تجهیزات و نصب و راهاندازی را ارائه میکند که هر کدام از این دو شاخه خود خدمات دیگری را شامل میشود. همچنین امکان فروش عمده تجهیزات سیستمهای نظارت تصویری برای همکاران، فروشگاهها، پیمانکاران و سازمانها نیز فراهم است.
مشتریان میتوانند تجهیزات خود را از برندهای معتبر هم به صورت تکی تهیه کنند و هم برای اجرای کامل پروژه به شرکت درخواست دهند. در این صورت از طراحی و تأمین تجهیزات تا نصب دوربین مداربسته و راهاندازی سیستم را به این مجموعه میسپارند. تارتن دژ به عنوان نمایندگی معتبر برندهای هایک ویژن، داهوا و تیاندی نیز فعالیت میکند و محصولات اصلی این برندها را همراه با مشاوره تخصصی در اختیار مشتریان قرار میدهد.
واحد پروژه تارتن دژ آریانا برای پروژههای مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی خدمات تخصصی ارائه میدهد و با بررسی شرایط هر پروژه، مناسبترین راهکار را پیشنهاد میکند. مواردی چون:
بهرهگیری از کارشناسان متخصص در بخشهای فروش، مشاوره و اجرا نیز این امکان را فراهم کرده است تا مشتریان متناسب با نیاز و بودجه خود، بهترین راهکار را انتخاب کنند.
شرکت فراگستر یکی از شرکتهای فعال در حوزه سیستمهای امنیتی و نظارتی است که در زمینه تأمین تجهیزات، طراحی و اجرای پروژههای نظارت تصویری فعالیت میکند. این مجموعه خدمات خود را برای پروژههای سازمانی، اداری و صنعتی ارائه میدهد و در اجرای سیستمهای حفاظتی سابقه قابل توجهی دارد.
شرکت پارس ارتباط نیز از شرکتهای شناختهشده حوزه سیستمهای نظارتی است که در زمینه فروش تجهیزات، مشاوره، طراحی و اجرای پروژههای امنیتی فعالیت میکند. این مجموعه خدمات خود را برای پروژههای مسکونی، اداری و تجاری ارائه میدهد و یکی از فعالان این بازار به شمار میرود.
در بسیاری از موارد ار جمله پروژههای نصب دوربین مدار بسته، پایین بودن قیمت تجهیزات بهتنهایی نشاندهنده انتخاب مناسب نیست. شرکتهایی که حجم بالایی از پروژههای موفق را اجرا کردهاند، معمولاً تجربه بیشتری در طراحی سیستم، انتخاب تجهیزات و مدیریت چالشهای اجرایی دارند. همین تجربه، احتمال بروز خطا در مراحل نصب و راهاندازی را کاهش میدهد و کیفیت نهایی پروژه را افزایش میدهد.
از سوی دیگر، استفاده از تجهیزات اصلی، ارائه خدمات پس از فروش منظم و پاسخگویی سریع، تأثیر مستقیمی بر کاهش خرابی سیستم و افزایش طول عمر تجهیزات دارد. بررسی سوابق اجرایی، رضایت مشتریان، سرعت ارائه خدمات و نحوه پشتیبانی شرکت، میتواند معیار مناسبتری نسبت به مقایسه صرف قیمت باشد. برای نمونه، تارتن دژ تا کنون با اجرای بیش از ۳۲۰۰ پروژه در طول حدود ۱۴ سال فعالیت، همواره تلاش کرده است با تکیه بر برندهای معتبر، تیمهای تخصصی و پشتیبانی بلندمدت، کیفیت خدمات خود را حفظ کند؛ موضوعی که باعث شده بسیاری از مشتریان، اجرای پروژههای بعدی خود را نیز به این مجموعه بسپارند.
تارتن دژ آریانا در اجرای پروژههای نظارت تصویری، از تجهیزات برندهای معتبر و شناختهشدهای مانند هایک ویژن، داهوا، تیاندی و اکسیس استفاده میکند تا متناسب با نیاز فنی و بودجه هر پروژه، مناسبترین راهکار را ارائه دهد. این مجموعه علاوه بر تأمین تجهیزات، نمایندگی فروش برندهایی مانند هایک ویژن، داهوا و تیاندی را نیز بر عهده دارد و امکان عرضه محصولات اصلی این برندها را همراه با خدمات گارانتی و پشتیبانی فراهم کرده است. با این حال، از آنجا که بخش قابل توجهی از مشتریان، طراحی، اجرا و راهاندازی سیستم را نیز به این مجموعه میسپارند، تارتن دژ آریانا بیش از هر چیز به عنوان یک شرکت مطرح نصب دوربین مداربسته شناخته میشود؛ در حالی که در کنار خدمات اجرایی، یکی از تأمینکنندگان و مراکز تخصصی فروش تجهیزات نظارت تصویری نیز به شمار میرود و امکان خرید تکی و عمده تجهیزات را برای مشتریان و همکاران فراهم کرده است.