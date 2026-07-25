باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمود کریمی معاون توسعه بازار بورس انرژی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره گواهی سوخت نیروگاهی بیان کرد: این ظرفیت در ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق پیش‌بینی شده است. در حال حاضر معاملات گواهی سوخت نیروگاهی در بورس انرژی ایران، با وجود تکالیف قانونی وزارتخانه‌های نفت و نیرو، هنوز آغاز نشده است، اما بورس انرژی این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کند تا هرچه سریع‌تر معاملات این گواهی‌ها در بورس انرژی آغاز شود.

معاون توسعه بازار بورس انرژی ایران ادامه داد: رویکرد قانونگذار در ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، افزایش راندمان نیروگاه‌ها و کاهش تلفات شبکه است. بر این اساس، سرمایه‌گذاری نیروگاه‌ها یا مالکان شبکه برای افزایش راندمان تولید و بهره‌برداری، از طریق گواهی سوخت نیروگاهی مورد حمایت قرار می‌گیرد و بخشی از منافع ناشی از این افزایش راندمان در قالب این گواهی‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد تا امکان فروش آن به متقاضیان مصرف سوخت نیروگاهی در تابلوی بورس انرژی ایران فراهم شود.

کریمی تصریح کرد: این ماده قانونی، ظرفیتی مترقی است که می‌تواند بدون نیاز به اعمال تغییرات شدید در قیمت برق مصرف‌کنندگان، زمینه سرمایه‌گذاری برای افزایش راندمان شبکه برق کشور را فراهم کند.