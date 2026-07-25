باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد حسینی طایفه، مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان، در جریان سفر یکروزه خود به شهرستان آستارا، به همراه رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، میثم الوانپور شهردار آستارا و معاونان عمرانی و خدمات شهری شهرداری از سایت دفن زباله داداشآباد بازدید نمود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان در بازدید از سایت دفن زباله داداشآباد، ضمن قدردانی از اقدامات انجامشده برای بهسازی این محل، بر ضرورت تسریع در روند ساماندهی سایت، احداث سلولهای مجزا برای دفن پسماندهای عفونی و بیمارستانی، اجرای منظم عملیات خاکپوشانی و ضدعفونی، برنامه ریزی برای جمع آوری و تصفیه شیرابه و ارتقای شیوههای مدیریت پسماند تأکید کرد.
وی همچنین جذب اعتبارات ملی و استانی با هدف توسعه زیرساختهای مدیریت پسماند، کاهش تولید زباله و کنترل آثار زیستمحیطی را از مهمترین نیازهای این حوزه دانست و اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن سایت دفن زباله در محدوده پناهگاه حیاتوحش لوندویل، ساماندهی این مرکز و کاهش اثرات زیستمحیطی آن باید در اولویت دستگاههای مسئول قرار گیرد و شهرداری آستارا و سایر متولیان مدیریت پسماند استان و شهرستان با هماهنگی و همافزایی، اقدامات لازم را با جدیت دنبال کنند.
حسینی طایفه در ادامه این سفر از منطقه حفاظت شده لوندویل، مناطق ساحلی و پاسگاههای محیطبانی شهرستان نیز بازدید و با محیطبانان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا گزارشی از وضعیت مناطق تحت مدیریت، تنوع گیاهی و جانوری، امکانات و تجهیزات یگان حفاظت، ناوگان خودرویی و موتوری، ظرفیتهای طبیعی شهرستان و همچنین وضعیت محیط زیست انسانی ارائه کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان نیز با قدردانی از تلاشها و خدمات محیطبانان، نقش آنان را در صیانت از سرمایههای طبیعی استان ارزشمند توصیف کرد و بر حفظ روحیه همدلی، انسجام و تعامل میان کارکنان در مسیر تحقق اهداف سازمانی تأکید نمود.
وی در پایان با آرزوی موفقیت برای مجموعه کارکنان و محیطبانان شهرستان آستارا، خواستار استمرار تلاشهای جهادی، مسئولانه و هماهنگ در حفاظت از منابع طبیعی، تنوع زیستی و ارتقای شاخصهای محیط زیستی این شهرستان شد.