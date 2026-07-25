باشگاه خبرنگاران جوان - حامد علامتی جمعه شب در اجتماع مردم بوشهر در حمایت از وطن در میدان امام خمینی (ره) این شهر اظهار کرد: حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف، بیانگر انسجام و همبستگی ملی در دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به سفرهای اخیر خود به استان‌های مختلف افزود: در نقاط مختلف کشور شاهد حضور و مشارکت مردم در برنامه‌های حمایتی بوده‌ام و زنان و مادران در این عرصه، نقش پیشگام و اثرگذاری ایفا کردند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر جایگاه خانواده در فرآیند تعلیم و تربیت گفت: اگر خانواده‌ها به دنبال تربیت فرزندانی شجاع، صبور، بااخلاق، باایمان و مسئولیت‌پذیر هستند، حضور در عرصه‌های اجتماعی و تقویت روحیه مشارکت و مسئولیت‌پذیری از عوامل مؤثر در این مسیر است.

علامتی با بیان اینکه مدرسه، جایگاه آموزش، امید و پرورش نسل آینده است، اظهار کرد: کودکان و نوجوانان نباید قربانی جنگ و خشونت شوند و آسیب دیدن دانش‌آموزان و مراکز آموزشی همانند مدرسه شجره طیبه در میناب از تلخ‌ترین پیامدهای جنگ اخیر به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تداوم مقاومت مردم در برابر آتجاوز دشمن، افزود: دشمن با وجود برنامه‌ریزی برای دستیابی به اهداف خود، نتوانسته به خواسته‌هایش برسد و ایستادگی مردم، نیروهای مسلح و مسئولان، عامل اصلی ناکامی آن بوده‌است.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همچنین با اشاره به آنچه «جنگ شناختی» خواند، گفت: دشمنان در کنار اقدامات نظامی، با تلاش برای ایجاد اختلاف و تفرقه میان مردم و مسئولان به دنبال تضعیف انسجام داخلی هستند، اما وحدت و همدلی مردم، مهم‌ترین سرمایه کشور برای عبور از شرایط دشوار است.

علامتی تأکید کرد: حفظ همبستگی ملی، تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم در صحنه‌های مختلف، پشتوانه اصلی کشور در مقابله با تهدیدها و حفظ امنیت و اقتدار ملی است.

معاون وزیر آموزش و پرورش و مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ادامه داد: امروز دشمن علاوه بر جنگ نظامی، با جنگ شناختی به دنبال ایجاد تفرقه میان مردم و مسئولان است، اما وحدت و همدلی ملت ایران حول محور ولایت فقیه، این توطئه را ناکام خواهد گذاشت.