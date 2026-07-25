مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از کاهش ۶ درصدی مصدومین ناشی از سگ گرفتگی در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - دکتر عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: طی سه ماه امسال ۵۰ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ برای بررسی صدمات و جراحات به پزشکی قانونی مراجعه کردندکه این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش داشت.

تو با بیان اینکه که از این موارد ۳۶ نفر مرد و مابقی زن هستند، افزود: بیشترین سن مصدومین ناشی از گاز گرفتگی سگ بین ۳۱ تا ۵۰ سال با ۸ نفر و کمترین سن ۱۱ تا ۲۰ سال با ۴ نفر گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان گفت: بر اساس آمار ارجاعی از مراکز استان بیشترین آمار گاز گرفتگی سگ مربوط به شهرستان‌های آمل با ۹، تنکابن با ۸ و بابل با ۷ مورد و کمترین آن مربوط به شهرستان‌های گلوگاه و سوادکوه هر کدام با یک مورد گزارش شده است.

در سال گذشته ۱۳۶ مصدوم ناشی از گاز گرفتگی سگ برای بررسی صدمات و جراحات به پزشکی قانونی مراجعه کردند که ۸۸ نفر مرد و ما بقی زن هستند.