باشگاه خبرنگاران جوان - حیدر نعمتی اظهار کرد: در شبانه روز گذشته نزدیک به ۱۲۷ هزار زائر اربعین حسینی از پایانه شهید سلیمانی مرز بینالمللی مهران تردد کردند که از این ۱۲۷ هزار تردد، نزدیک به ۱۱۱ هزار زائر ایرانی از مرز خارج و بیش از ۱۴ هزار نفر هم وارد شدهاند.
وی افزود که در ۲۴ ساعت گذشته نیز دو هزار و ۶۰۰ زائر غیرایرانی از پایانه مرزی مهران خروج و ۷۰۰ نفر هم ورود کردند.
فرماندار مهران ادامه داد: از ساعت صفر بامداد تا هشت صبح امروز، ۴۱ هزار تردد در پایانه شهید سلیمانی مهران ثبت شد که عمده آنها خروجی از مرز بود.
نعمتی یادآور شد: هر روز به تعداد زائرانی که مهران را برای ورود و خروج انتخاب کردهاند افزوده میشود و این روند در روزهای آینده شتاب بیشتری خواهد گرفت.
وی بیان کرد: اکنون تردد در مرز مهران روان و بدون هیچ مشکل خاصی جریان دارد و خدماترسانی به زائران به بهترین نحو ممکن در شهر و مرز در حال انجام است.
وی ادامه داد: به تعداد ایستگاههای صلواتی و موکبهای خدماتی با توجه به افزایش جمعیت زائران افزوده شده است.
استان ایلام گرانیگاه اصلی سفرهای اربعین به شمار میرود و سالانه بیش از ۶۰ درصد از زائران، این مسیر را برای رسیدن به عتبات عالیات برمیگزینند.
توسعه زیرساختهای جادهای، فراخسازی مسیرهای کوهستانی، بهبود شبکه روشنایی تونلها و ایمنسازی راههای این استان مرزی از برنامههای پیوسته در سالهای گذشته برای روانسازی سفر زائران اربعین بوده است.
روزانه نزدیک به ۲۰ هزار زائر ایرانی و عراقی از این گذرگاه مرزی رفتوآمد میکنند که در اوج موج سفرهای اربعینی این رقم به نزدیک ۴۰۰ هزار تردد میرسد.
امنیت بالا، نزدیکی به شهرهای زیارتی و همچنین فاصله کوتاه تا بغداد، خدماتدهی گسترده رفاهی و استقرار موکبهای بیشمار مردمی در طول مسیر تا کربلا و نجف از مهمترین عوامل استقبال زائران از مرز مهران برای سفر به این کشور همسایه است.
مهران هر سال در روزهای اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زائران است به گونهای که در طول سال گذشته نزدیک به هشت میلیون نفر از این گذرگاه رسمی و بینالمللی گذر کردند.