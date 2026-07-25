باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اداره دفاع مدنی عربستان سعودی هشدارهایی مبنی بر «خطر بالقوه» در استان‌های جیزان و ینبع صادر کرد.

ساعاتی پیش خبرنگار المسیره در الحدیده گزارش داد: عربستان سعودی در تعدادی از حملات تجاوزکارانه خود، یکی از تأسیسات بندر الحدیده را هدف قرار داده است.

️رژيم سعودی مدعی شد که مراکز نظامی انصارالله یمن در استان الحدیده را هدف قرار داده اما بندر الحدیده هدف قرار نگرفته است.

پس از آن رسانه‌های عربی از شنیده شدن صدای چندین انفجار در شهر جیزان عربستان خبر دادند. منابع منطقه‌ای می‌گویند عربستان هدف حمله موشکی و پهپادی ارتش یمن قرار گرفته است.



محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن پیشتر هشدار داده بود که تجاوز عربستان سعودی به بندر الحدیده به معنای جنگی فراگیر میان یمن و عربستان است.

رسانه‌های عربی اعلام کردند که در پی حملات موشکی یمن به عربستان، برق مناطقی از شهر جیزان قطع شده است و یمن یک تأسیسات نفتی متعلق به شرکت آرامکو را در منطقه صنعتی جیزان هدف قرار داده است.

منابع عربی گزارش دادند فرودگاه جده پس از حمله یمنی‌ها به عربستان پروازهای خود را به حالت تعلیق درآورد.

منبع: الجزیره