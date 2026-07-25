رئیس قوه قضاییه، طی پیامی درگذشت اکبر عبدی، هنرمند برجسته کشور را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیام حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت اکبر عبدی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت هنرمند برجسته و طنزپرداز مرحوم آقای اکبر عبدی را به خانواده گرامی و همه‌ی بازماندگان ایشان تسلیت عرض می‌کنم. آثار پرآوازه و ماندگار این هنرمند مردمی که از خانواده معزز شهدای جنگ تحمیلی هشت ساله بود، مایه‌ی اعتبار سینمای کشور است.

بی‌شک، نقش ماندگار آن مرحوم در اعتلای هنرِ هفتم و اعتباربخشی به سینمای ایران و بیان دغدغه‌های مردمی با زبان شیرین طنز، همچون میراثی گران‌بها در تاریخ هنر این سرزمین به یادگار خواهد ماند.

از خداوند متعال رحمت و مغفرت برای آن مرحوم و اجر و صبر برای بازماندگان مسألت می‌نمایم. خداوند آن مرحوم را با اخوی والامقامش، شهید اصغر عبدی، از شهدای گلگون‌کفن، دفاع مقدس هشت ساله، محشور فرماید؛ ان‌شاءالله.