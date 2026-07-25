مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز از استقرار دومین جایگاه سیار سوخت (بنزین) در مرز چذابه استان خوزستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرویز ایدون مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز گفت: دومين جایگاه سیار عرضه سوخت (بنزین ) با ظرفیت مخزن ۲۶ هزار لیتر و تجهیز به دو نازل عرضه سوخت، امکان توزیع سریع و بهینه فرآورده‌ بنزین را جهت تسهیل تردد زائران اربعین حسینی را فراهم آورده است.

وی محل استقرار این جایگاه را مسیر برگشت زائران واقع در محل یادمان شهدا اعلام کرد و افزود: طبق بررسی ها و بازدیدهای صورت گرفته از وضعیت جایگاه‌های سوخت در مبادی ورودی استان و مسیر‌های منتهی به پایانه مرزی چذابه مشکلی در تامین سوخت مورد نیاز جهت خودروهای حامل زائران اربعین حسینی وجود ندارد.

ایدون اظهار داشت: جایگاه‌های سیار به صورت ۲۴ ساعته فعال هستند و محدودیت زمانی برای خدمات دهی ندارند و جهت توزیع سوخت تا بازگشت آخرین زائر در مرز چذابه مستقر خواهند بود.

برچسب ها: عرضه سوخت ، زائران اربعین
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