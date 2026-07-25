زیرگذر میدان سپاه که خیابان خواجه نصیرالدین طوسی را به بزرگراه شهید صیاد شیرازی متصل می‌کند پس از پایان عملیات عمرانی از عصر امروز (شنبه سوم مردادماه) زیر بار ترافیکی می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - میدان سپاه به دلیل تلاقی بزرگراه شهید صیاد شیرازی با خیابان‌های سپاه و خواجه نصیر، سال‌ها یکی از نقاط پرترافیک تهران به شمار می‌رفت. محدودیت فضای میدان، حجم بالای تردد خودرو‌ها به‌ویژه در ساعات اوج ترافیک و تداخل مسیر‌های حرکتی، باعث می‌شد بار ترافیکی تا خیابان‌های شریعتی، بهار و طالقانی نیز امتداد پیدا کند.

عملیات اجرایی این پروژه از آبان‌ماه ۱۴۰۳ آغاز شد و با وجود چالش‌هایی مانند وجود تأسیسات متعدد زیرسطحی، انحراف مسیر‌های ترافیکی و اجرای همزمان عملیات عمرانی و عبور خودروها، در پنج جبهه کاری دنبال شد. اجرای عرشه زیرگذر و جابه‌جایی تأسیسات شهری از مهم‌ترین بخش‌های این پروژه بود.

مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، پیش از افتتاح این پروژه اعلام کرده بود که زیرگذر میدان سپاه دارای دو مسیر عبوری یک‌طرفه است و دسترسی مستقیم خیابان خواجه نصیر غربی به مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید صیاد شیرازی را فراهم می‌کند. به گفته وی، با انتقال گردش ترافیکی غرب به شمال از سطح میدان به زیرگذر، بخش قابل توجهی از تداخل‌های حرکتی حذف شده و روانی تردد در میدان سپاه و محور بزرگراه شهید صیاد شیرازی افزایش خواهد یافت.

بر اساس اعلام مسئولان شهرداری، این زیرگذر به سامانه اطفای حریق، دوربین‌های نظارت و کنترل سرعت و سیستم جمع‌آوری آب‌های سطحی مجهز شده است تا علاوه بر افزایش ظرفیت عبور، استاندارد‌های ایمنی نیز در آن رعایت شود.

شهرداری تهران معتقد است بهره‌برداری از این پروژه علاوه بر کاهش بار ترافیکی خیابان خواجه نصیر و میدان سپاه، زمان سفر خودرو‌هایی را که از غرب میدان به سمت بزرگراه شهید صیاد شیرازی حرکت می‌کنند کاهش می‌دهد و بخشی از گره ترافیکی این محدوده را برطرف خواهد کرد.

برچسب ها: میدان سپاه ، زیرگذر
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نظرات کاربران
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Germany
ناشناس
۰۹:۱۹ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
دستتون درد نکنه ولی دوسال خیلی زیاد بود دور برگردون میدون سپاه هم بسته بود
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۴ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
شما تعمیرات منزلتون 3 سال طول می کشه
حالا میگی این پروژه طولانی شده ؟!!
لطفا در مورد چیزهاییکه از آن اطلاع نداری
اظهار نظر نکن !!!
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