با اختصاص ۱۵ میلیارد ریال اعتبار و استقرار ۹ موکب در مسیرهای ورودی و خروجی شهر، شیراز خود را برای میزبانی از هزاران زائر اربعین حسینی آماده کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی چوبینی، با اشاره به جایگاه ویژه شیراز در مسیر تردد زائران اربعین اظهار کرد: هر سال حدود ۷۵ هزار زائر از استانهای شرقی کشور و همچنین جمع زیادی از زائران کشورهای همسایه در مسیر عزیمت به عتبات عالیات از شیراز عبور میکنند و همین موضوع مسئولیت مدیریت شهری را برای میزبانی شایسته از این کاروان بزرگ معنوی دوچندان کرده است.
او افزود: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با همکاری دستگاههای مختلف و مشارکت موکبداران مردمی، برنامهریزی جامعی را برای ارائه خدمات مناسب به زائران انجام داده است تا شیراز، متناسب با جایگاه خود به عنوان سومین حرم اهلبیت (ع)، میزبان شایستهای برای زائران حسینی باشد.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با اشاره به برگزاری نشست هماهنگی موکبداران اربعین در فرهنگسرای غدیر گفت: در این نشست که با حضور خادمان مواکب برگزار شد، ضمن بررسی نحوه خدمترسانی، درباره نوع خدمات رفاهی، اسکان، پذیرایی و محتوای فرهنگی قابل ارائه به زائران تصمیمگیری شد تا خدمات با انسجام و کیفیت بیشتری انجام شود.
چوبینی از اختصاص ۱۵ میلیارد ریال اعتبار از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز برای حمایت از مواکب خبر داد و افزود: این اعتبار با هدف تقویت زیرساختهای خدمترسانی و پشتیبانی از مواکب فعال در مبادی ورودی و خروجی شهر اختصاص یافته است تا زائران در مسیر رفت و بازگشت از امکانات مناسب بهرهمند شوند.
چوبینی با بیان اینکه از پل فسا تا پلیسراه بوشهر شبکهای از مواکب مردمی آماده پذیرایی از زائران است، اظهار کرد: در این مسیر ۹ موکب خدمات متنوعی از جمله اسکان، استحمام، پذیرایی، صبحانه، ناهار و شام را به زائران ارائه خواهند کرد.
او تأکید کرد: خدمترسانی شهرداری شیراز تنها به محدوده شهر محدود نیست و امسال نیز همچون سالهای گذشته، موکب بزرگ شهرداری شیراز در مرز شلمچه با ظرفیت اسکان دو هزار نفر به صورت شبانهروزی پذیرای زائران خواهد بود.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز افزود: در موکب شلمچه، بخشهای مختلف مدیریت شهری در کنار یکدیگر مشغول خدمت خواهند بود؛ از نیروهای خدمات شهری و پاکبانان که مسئولیت پاکیزگی محیط را بر عهده دارند تا ناوگان حملونقل عمومی که در جابهجایی زائران مشارکت میکند و همچنین گروههای مردمی شیراز که با اجرای برنامههای فرهنگی، مذهبی و خدمات پذیرایی، فضای معنوی موکب را تقویت خواهند کرد.
او همچنین از استقرار دو گروه مردمی از شیراز در موکب شلمچه خبر داد و گفت: این گروهها با اجرای برنامههای فرهنگی و مشارکتی، جلوهای از فرهنگ خدمت، همدلی و مهماننوازی مردم شیراز را به نمایش خواهند گذاشت.
چوبینی با اشاره به حمایت شهرداری از مواکب مردمی شیراز اظهار کرد: اعتقاد داریم بخش مهمی از شکوه اربعین، مرهون مشارکت مردم است و مدیریت شهری نیز وظیفه دارد زمینه تقویت این ظرفیت ارزشمند را فراهم کند تا خدمات در شأن زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای فرهنگی ویژه جاماندگان اربعین اشاره کرد و گفت: همه علاقهمندان توفیق حضور در کربلا را پیدا نمیکنند، از همین رو آیین جاماندگان اربعین نیز با برنامهریزی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز برگزار خواهد شد تا دلدادگان اهلبیت (ع) بتوانند در فضایی سرشار از معنویت، ارادت خود را به ساحت سیدالشهدا (ع) ابراز کنند.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در پایان خاطرنشان کرد: خدمت به زائران اربعین افتخاری بزرگ و تجلی فرهنگ میزبانی مردم شیراز است. مدیریت شهری با همه ظرفیتهای خود تلاش میکند مسیر عشق به امام حسین (ع) را از شیراز تا شلمچه همراهی کند و این شهر را به الگویی از همدلی، مشارکت مردمی و خدمت خالصانه در بزرگترین اجتماع مذهبی جهان تبدیل سازد.
منبع: شهرداری شیراز