باشگاه خبرنگاران جوان - تا غروب جمعه دوم مردادماه، بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برای حضور در مراسم اربعین حسینی در سامانه سماح ثبتنام کردهاند؛ ۵۸ درصد ثبتنامکنندگان آقا و ۴۲ درصد بانوان هستند و استانهای تهران، خراسان رضوی و خوزستان بیشترین متقاضیان را به خود اختصاص دادهاند.
بر اساس این آمار، ۵۸ درصد زائران مرز مهران، ۲۴ درصد شلمچه، ۱۱ درصد خسروی، ۴ درصد چذابه و ۲ درصد مسیر هوایی را انتخاب کردهاند.
ثبتنام در سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir انجام میشود و زائران با ثبتنام در این سامانه از پوشش بیمهای پیشبینیشده بهرهمند میشوند؛ همچنین توصیه میشود برای پیشگیری از مفقودی وسایل، QR Code اختصاصی درجشده برای شناسایی و بازگرداندن وسایل، چاپ و همراه آنها نصب شود.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت