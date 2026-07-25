باشگاه خبرنگاران جوان - تا غروب جمعه دوم مردادماه، بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برای حضور در مراسم اربعین حسینی در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند؛ ۵۸ درصد ثبت‌نام‌کنندگان آقا و ۴۲ درصد بانوان هستند و استان‌های تهران، خراسان رضوی و خوزستان بیشترین متقاضیان را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس این آمار، ۵۸ درصد زائران مرز مهران، ۲۴ درصد شلمچه، ۱۱ درصد خسروی، ۴ درصد چذابه و ۲ درصد مسیر هوایی را انتخاب کرده‌اند.

ثبت‌نام در سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir انجام می‌شود و زائران با ثبت‌نام در این سامانه از پوشش بیمه‌ای پیش‌بینی‌شده بهره‌مند می‌شوند؛ همچنین توصیه می‌شود برای پیشگیری از مفقودی وسایل، QR Code اختصاصی درج‌شده برای شناسایی و بازگرداندن وسایل، چاپ و همراه آنها نصب شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت