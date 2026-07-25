رسول خطیبی هدایت تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز را بر عهده گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان -رسول خطیبی بازیکن پیشین تیم ملی که در چند سال اخیر به عنوان سرمربی در تیم‌های زیادی بوده است و تجربه مدیرعاملی باشگاه‌های لیگ برتری و دسته اول را نیز در کارنامه دارد باز هم به عنوان سرمربی به یک تیم لیگ برتری پیوست.

رسول خطیبی در یکی دوسال اخیر متهم است که به دلیل ارتباط نزدیک با دولت و حمایت از رئیس جمهور در زمان انتخابات در تیم‌های مختلف مشغول به کار بوده است و عملکرد فنی قابل قبولی نداشته است.
خطیبی ۳۱ بازی ملی در کارنامه خود دارد و ۵ گل هم برای کشورمان به ثمر رسانده است. وی سابقه بازی در بوندس لیگا، لیگ برتر فوتبال کشورمان و لیگ امارات را در پرونده خود دارد و این در حالی است که یکبار نیز به صورت قرضی به تیم فوتبال استقلال پیوسته است.

خطیبی در این سال‌ها مدیرعامل مس، پیکان و سایپا بوده است و سابقه سرمربیگری در چندین باشگاه لیگ برتری و دسته اول را در کارنامه دارد.

برچسب ها: تیم فوتبال فجرسپاسی ، لیگ‌برتر فوتبال
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