استاندار کرمانشاه گفت: امسال برای نخستین بار مرز سومار نیز به عنوان دومین گذرگاه تردد زائران عتبات عالیات در استان، فعالیت خود را آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - منوچهر حبیبی شامگاه جمعه در آیین آغاز رسمی عملیات اربعین حسینی در مرز بین‌المللی خسروی در جمع خبرنگاران، خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را توفیقی الهی برای مردم و مسئولان استان دانست و اظهار کرد: همه ظرفیت‌های اجرایی استان با روحیه جهادی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین بسیج شده است.

وی با اشاره به سفر اخیر هیاتی از مسئولان استان به عراق افزود: در این سفر، نشست‌های مشترکی با استاندار دیاله، نمایندگان مجلس عراق، فرماندار مندلی و سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد برگزار شد و همچنین با مسئولان موکب‌های مردمی عراق درباره هماهنگی‌های لازم برای خدمت‌رسانی به زائران گفت‌وگو شد.

استاندار کرمانشاه، نتایج این رایزنی‌ها را ارزشمند توصیف کرد و گفت: مهم‌ترین دستاورد این مذاکرات، فراهم شدن امکان تردد زائران اربعین از مرز سومار بود که پس از انجام هماهنگی‌های لازم و تکمیل زیرساخت‌ها، این گذرگاه برای نخستین بار به جمع مرزهای تردد زائران عتبات عالیات پیوست.

حبیبی این اقدام را مطالبه دیرینه مردم منطقه دانست و افزود: فعال شدن مرز سومار برای تردد زائران، گامی مهم در توسعه ظرفیت‌های اربعین و تسهیل سفر زائران به شمار می‌رود.

تردد یکسره اتوبوس‌ها از مرز خسروی

استاندار کرمانشاه با اشاره به اجرای طرح کاپوتاژ اتوبوس در مرز خسروی گفت: برای نخستین بار امکان تردد یکسره اتوبوس‌های حامل زائران از این مرز فراهم شده و مرز خسروی اکنون تنها مرز کشور است که این طرح در آن به مرحله اجرا رسیده است.

وی افزود: در مرحله نخست، اتوبوس‌های اعزامی از پایانه‌های تهران، اصفهان و قم به صورت مستقیم از مرز خسروی وارد خاک عراق می‌شوند و برنامه‌ریزی شده است سال آینده این امکان برای ناوگان سایر استان‌های کشور نیز فراهم شود.

راه‌آهن کرمانشاه - خسروی - بغداد شتاب می‌گیرد

حبیبی با اشاره به پیگیری پروژه راه‌آهن کرمانشاه - خسروی - بغداد در جریان سفر به عراق اظهار کرد: این پروژه در سفر اخیر نخست‌وزیر عراق به ایران مورد تفاهم ۲ کشور قرار گرفت و این توافق می‌تواند روند اجرای این طرح راهبردی را سرعت ببخشد.

وی ادامه داد: تکمیل این مسیر ریلی علاوه بر تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی استان، نقش مؤثری در رونق هرچه بیشتر تردد زائران از مرز خسروی خواهد داشت.

همه دستگاه‌ها پای کار خدمت‌رسانی به زائران

استاندار کرمانشاه با اشاره به آمادگی کامل استان برای میزبانی از زائران اربعین گفت: همه دستگاه‌های اجرایی، اعضای ۱۸ کمیته ستاد اربعین و نیروهای خدمات‌رسان با انگیزه و روحیه‌ای فراتر از وظایف اداری در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند.

وی همچنین بر اهمیت برنامه‌های فرهنگی اربعین تأکید کرد و افزود: فعالیت‌های فرهنگی، زینت اربعین است و امسال با مسوولیت اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان، این برنامه‌ها با کیفیت و گستردگی بیشتری نسبت به سال‌های گذشته اجرا خواهد شد.

منبع: استانداری کرمانشاه