سرمربی موفق فصل گذشته تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز به تیم آلومینیوم اراک پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیروز قربانی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال و باشگاه استقلال و سرمربی موفق تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز فصل آتی لیگ برتر فوتبال هدایت آلومینیوم اراک را برعهده گرفت.



پیروز قربانی پس از اینکه تیم فوتبال فجر سپاسی را از دسته اول به لیگ برتر فوتبال رساند یک فصل نیز هدایت این تیم را بر عهده داشت و در نهایت نتایج خوبی با این تیم گرفت و برای تیم‌های بزرگ لیگ نیز دردسر ساز شد.



پیروز قربانی در پایان فصل از تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز جدا شد و در نهایت پس از حضور محمد محمدی مدیر ورزشی سابق پرسپولیس در راس مدیریت باشگاه آلومینیوم اراک به عنوان سرمربی این تیم انتخاب شد.