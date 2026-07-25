باشگاه خبرنگاران جوان- سرمربی تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال فوتبال کشورمان پس از مشخص شدن قرعه ملیپوشان امید ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا در گفتوگو با روزنامه فدراسیون اظهار داشت:در یک گروه بسیار سخت قرار گرفتیم. در این رده سنی، همه تیمهایی که به بازیهای آسیایی میآیند با هدف موفقیت و کسب نتیجه وارد مسابقات میشوند و کار سادهای وجود ندارد. چین که در آخرین دوره جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا به عنوان نایبقهرمانی رسید، یکی از تیمهای قدرتمند این گروه است. امارات نیز تیمی است که در سالهای اخیر روی فوتبال پایه خود سرمایهگذاری کرده و کرهشمالی هم همیشه در ردههای مختلف پایه، از نوجوانان و جوانان تا امید، تیمی سختکوش و سرسخت برای همه رقبا بوده است.
سرمربی تیم ملی امید ادامه داد: ما در گلدان سوم قرار داشتیم و این موضوع به دلیل عملکرد تیمهای رده امید در چند سال اخیر و امتیازاتی بود که در این رده کسب شده بود. از قبل میدانستیم که با توجه به شرایط قرعه، احتمال قرار گرفتن کنار چند تیم قدرتمند وجود دارد و حالا باید با تمرکز کامل برای رسیدن به هدف خود تلاش کنیم.
هدف اول؛ صعود از گروه و بعد عبور از یک مسیر سختتر
عبدی درباره مسیر ایران در ادامه مسابقات گفت: در مرحله گروهی هدف ما این است که بتوانیم یکی از دو تیم صعودکننده باشیم. بعد از آن طبیعتاً شرایط سختتر خواهد شد. با توجه به اینکه در گروه B قرار داریم، در مرحله بعد باید با تیمهایی از گروه A روبهرو شویم؛ گروهی که ژاپن به عنوان میزبان مسابقات در آن حضور دارد. اگر تیم اول گروه شویم، با تیم دوم گروه A بازی میکنیم و اگر به عنوان تیم دوم صعود کنیم، باید مقابل تیم اول آن گروه قرار بگیریم.
وی در ادامه بیان داشت: مسیر دشواری پیش روی ماست، اما امیدواریم بتوانیم قدم به قدم این مسیر را طی کنیم و با موفقیت در ناگویا، یک گام مهم برای هدف بزرگتر که حضور در المپیک ۲۰۲۸ است، برداریم.
ناگویا یک هدف کوتاهمدت در مسیر المپیک است
سرمربی تیم ملی امید درباره برنامه آمادهسازی این تیم نیز گفت: اردوی ترکیه و برگزاری بازیهای تدارکاتی بخشی از برنامه ما برای آمادهسازی تیم بود. هدف ما این است که در فاصله باقیمانده تا بازیهای آسیایی، شرایط تیم را به بهترین شکل ممکن ارتقا دهیم. ناگویا هدف کوتاهمدت ما در مسیری است که هدف اصلی آن رسیدن به المپیک ۲۰۲۸ خواهد بود.
عبدی ادامه داد: همه برنامهریزیها، اردوها، بازیهای دوستانه و تلاشهایی که انجام میشود، برای این است که بتوانیم بهترین عملکرد را داشته باشیم. برای رسیدن به موفقیت، فقط یک بخش از تیم کافی نیست؛ همه باید کنار هم باشند و با یک هدف مشترک حرکت کنیم.
نیازمند حمایت همه ارکان فوتبال هستیم
سرمربی تیم ملی امید با اشاره به اهمیت حمایت مجموعه فوتبال ایران اذعان داشت: برای رسیدن به موفقیت، نیازمند همراهی و همدلی همه ارکان فوتبال هستیم. از باشگاهها که همیشه همکاری ارزشمندی با تیمهای ملی داشتهاند، مربیان سازنده که نقش مهمی در پرورش این نسل دارند، رسانهها که با نگاه سازنده میتوانند به رشد و پیشرفت تیم کمک کنند، مدیران فدراسیون و همه کسانی که دستی بر آتش فوتبال دارند، تشکر میکنم.
وی افزود: همراهی بخشهای مختلف تیم از کادر فنی و پزشکی گرفته تا تدارکات، اجرایی و رسانهای، اهمیت زیادی دارد. همه اعضای این مجموعه برای یک هدف تلاش میکنند و امیدوارم با حمایت همه این عزیزان بتوانیم نقاط قوت خود را بیشتر کنیم، نقاط ضعف را برطرف کنیم و تیمی شایسته برای مردم ایران بسازیم.
برای کارهای بزرگ باید مسیرهای سخت را انتخاب کرد
عبدی درباره انگیزه تیم ملی امید برای موفقیت در ناگویا و رسیدن به المپیک گفت: ما اینجا هستیم، چون میخواهیم کارهای بزرگ انجام دهیم. اگر قرار بود مسیر آسان باشد، حضور ما معنایی نداشت. فوتبال همیشه با چالش همراه است و موفقیت نصیب تیمهایی میشود که برای عبور از سختیها آماده باشند.
وی در پایان خاطرنشان ساخت: امیدوارم با تلاش بازیکنان، کادر فنی، حمایت همه عزیزانی که کنار تیم هستند و دعای خیر مردم عزیزمان بتوانیم این مسیر سخت و پرپیچوخم را با سربلندی پشت سر بگذاریم و اتفاقی رقم بزنیم که باعث افتخار کشورمان شود.