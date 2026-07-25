فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: توقف و پارک هرگونه وسیله نقلیه در مسیرهای منتهی به شهر و پایانه مرزی مهران ممنوع بوده و خودروهای متخلف بدون استثنا به پارکینگ‌های تعیین‌شده منتقل خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار جمال سلمانی با اشاره به تمهیدات ویژه انتظامی و ترافیکی برای خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی(ع)، اظهار کرد: برابر مصوبات و تدابیر قرارگاه اربعین حسینی(ع)، به‌منظور تسهیل در تردد زائران، روان‌سازی عبور و مرور و جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی، توقف و پارک خودرو در تمامی مسیرهای منتهی به شهر و پایانه مرزی مهران ممنوع است.

وی خاطرنشان کرد: تمامی زائران پس از ورود به شهرستان مهران باید خودروهای خود را صرفاً در پارکینگ‌های تعیین‌شده مستقر کنند که این پارکینگ‌ها با آمادگی کامل برای پذیرش خودروهای زائران پیش‌بینی شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، ناوگان حمل‌ونقل عمومی شامل اتوبوس و خودروهای سواری در مبادی ورودی پارکینگ‌ها مستقر هستند و زائران را به‌صورت مستمر و ایمن به پایانه مرزی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی انتقال می‌دهند.

سردار سلمانی با بیان اینکه در تمامی محورهای منتهی به پایانه مرزی، تابلوها و بنرهای هشداردهنده مبنی بر ممنوعیت توقف و پارک نصب شده است، خاطرنشان کرد: در صورت بی‌توجهی رانندگان به این محدودیت‌ها، خودروهای متوقف‌شده  به پارکینگ‌های تعیین‌شده منتقل خواهند شد.

برچسب ها: مرز مهران ، پارکینگ اربعین
خبرهای مرتبط
آخرین وضعیت زیرساخت‌های جاده‌ای و مرزی ایلام برای اربعین
نرخ کرایه مسیرهای اربعین از مرزهای ایران تا عراق
۱۲۷ هزار زائر اربعین از مرز مهران تردد کردند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تردد بیش از ۱۴۴ هزار زائر در شبانه روز گذشته از مرز مهران
نمایشگر وضعیت آب و هوا در گذرگاه مرزی مهران نصب شد
برخورد اتوبوس با وانت در دهلران دو کشته بر جای گذاشت
آخرین اخبار
نمایشگر وضعیت آب و هوا در گذرگاه مرزی مهران نصب شد
برخورد اتوبوس با وانت در دهلران دو کشته بر جای گذاشت
تردد بیش از ۱۴۴ هزار زائر در شبانه روز گذشته از مرز مهران
۶۰ درصد زائران اربعین از مرز مهران تردد می‌کنند
ممنوعیت توقف خودرو در مسیرهای منتهی به مرز مهران