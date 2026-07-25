باشگاه خبرنگاران جوان - سردار جمال سلمانی با اشاره به تمهیدات ویژه انتظامی و ترافیکی برای خدماترسانی به زائران اربعین حسینی(ع)، اظهار کرد: برابر مصوبات و تدابیر قرارگاه اربعین حسینی(ع)، بهمنظور تسهیل در تردد زائران، روانسازی عبور و مرور و جلوگیری از ایجاد گرههای ترافیکی، توقف و پارک خودرو در تمامی مسیرهای منتهی به شهر و پایانه مرزی مهران ممنوع است.
وی خاطرنشان کرد: تمامی زائران پس از ورود به شهرستان مهران باید خودروهای خود را صرفاً در پارکینگهای تعیینشده مستقر کنند که این پارکینگها با آمادگی کامل برای پذیرش خودروهای زائران پیشبینی شدهاند.
فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: با برنامهریزی انجامشده، ناوگان حملونقل عمومی شامل اتوبوس و خودروهای سواری در مبادی ورودی پارکینگها مستقر هستند و زائران را بهصورت مستمر و ایمن به پایانه مرزی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی انتقال میدهند.
سردار سلمانی با بیان اینکه در تمامی محورهای منتهی به پایانه مرزی، تابلوها و بنرهای هشداردهنده مبنی بر ممنوعیت توقف و پارک نصب شده است، خاطرنشان کرد: در صورت بیتوجهی رانندگان به این محدودیتها، خودروهای متوقفشده به پارکینگهای تعیینشده منتقل خواهند شد.