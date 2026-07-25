باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - با وجود اعلام رسمی سقف نرخ بلیت پروازهای اربعین از سوی سازمان هواپیمایی کشوری، بررسی سامانه‌های فروش بلیت نشان می‌دهد که همچنان خبری از عرضه گسترده بلیت با نرخ‌های مصوب نیست و بسیاری از متقاضیان سفر به عتبات عالیات در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

سازمان هواپیمایی کشوری در هفته گذشته سقف قیمت بلیت پروازهای اربعین را برای مسیرهای نجف و بغداد اعلام کرد. بر این اساس، حداکثر نرخ بلیت یک‌طرفه از تهران و اغلب استان‌های کشور ۱۲ میلیون تومان و از استان‌های شرقی و برخی استان‌های دورتر ۱۴ میلیون تومان تعیین شده است. این نرخ‌ها برای بازه زمانی اجرای پروازهای ویژه اربعین ابلاغ شده‌اند.

با این حال، بررسی سامانه‌های فروش بلیت و سایت‌های عرضه بلیت و همچنین گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که علی‌رغم نزدیک شدن به آغاز عملیات پروازهای اربعین، بخش عمده‌ای از ظرفیت پروازی هنوز در دسترس متقاضیان قرار نگرفته و بلیت‌های عرضه‌شده نیز بسیار محدود هستند. در برخی موارد نیز نرخ‌های مشاهده‌شده با قیمت‌های مصوب فاصله قابل توجهی دارد.

این وضعیت موجب ناراحتی زائرانی شده است که در انتظار برنامه‌ریزی برای سفر خود هستند. فعالان حوزه حمل‌ونقل هوایی معتقدند تأخیر در عرضه بلیت با نرخ مصوب، علاوه بر ایجاد سردرگمی برای متقاضیان، می‌تواند زمینه‌ساز فعالیت واسطه‌ها و شکل‌گیری بازار غیررسمی فروش بلیت شود.

در همین راستا منصور یوسفی یکی از مسافران نجف به باشگاه خبرنگاران گفت: از لحظه اعلام نرخ مصوب بلیت پروازهای اربعین و آغاز عرضه به تمامی سایت‌ها فروش بلیت مراجعه کرده‌ام اما هیچ بلیتی با نرخ مصوب پیدا نکرده‌ام حتی بلیت با سایر نرخ‌ها هم در سایت ها نیست و تنها برخی از سایت بلیت بیزنس نجف را عرضه می کنند.

در همین حال، سازمان هواپیمایی کشوری بر عرضه بلیت صرفاً از مسیرهای رسمی، ممنوعیت فروش خارج از شبکه و برخورد با هرگونه دریافت وجه مازاد تأکید کرده و از شرکت‌های هواپیمایی خواسته است فرآیند فروش را مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی انجام دهند.

براساس این گزارش با توجه به افزایش تقاضا در آستانه ایام اربعین، انتظار می‌رود شرکت‌های هواپیمایی هرچه سریع‌تر نسبت به عرضه کامل ظرفیت پروازها با نرخ‌های مصوب اقدام کنند تا امکان برنامه‌ریزی مناسب برای زائران فراهم شده و از التهاب احتمالی بازار جلوگیری شود. بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان هواپیمایی کشوری، بلیت‌هایی که پیش از آغاز عملیات پروازهای اربعین صادر شده و تاریخ انجام پرواز آنها در بازه زمانی ۳۱ تیر تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ قرار دارد، مشمول نرخ‌ها و ضوابط جدید نخواهند بود. با این حال، تمامی بلیت‌های صادرشده از ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ به بعد باید مطابق مفاد این بخشنامه و با رعایت نرخ‌های مصوب به فروش برسند.

در این دستورالعمل همچنین تأکید شده است که حداکثر نرخ بلیت در کلاس تجاری (بیزینس) می‌تواند تا ۷۵ درصد بیشتر از نرخ مصوب کلاس اکونومی همان مسیر تعیین شود.

سازمان هواپیمایی کشوری شرکت‌های هواپیمایی را موظف کرده است قیمت‌های مصوب را به‌صورت شفاف در تمامی کانال‌های فروش منتشر کنند، سامانه‌های فروش اینترنتی را به‌صورت ۲۴ ساعته و بدون وقفه در دسترس متقاضیان قرار دهند و مرکز تماس شبانه‌روزی ویژه اربعین را برای پاسخگویی به زائران راه‌اندازی کنند. بر اساس این ابلاغیه، هرگونه اختلال عمدی یا ناشی از ضعف زیرساخت که موجب اخلال در دسترسی عادلانه متقاضیان به بلیت شود، تخلف محسوب شده و مشمول برخورد قانونی خواهد بود.

با وجود تأکید سازمان هواپیمایی کشوری بر عرضه بلیت پروازهای اربعین با نرخ‌های مصوب و الزام شرکت‌های هواپیمایی به دسترس‌پذیر بودن سامانه‌های فروش به‌صورت ۲۴ ساعته، بررسی‌های انجام‌شده از سامانه‌های فروش بلیت نشان می‌دهد که در زمان تنظیم این گزارش، هیچ بلیت پرواز نجف با نرخ‌های مصوب اعلام‌شده در سایت‌های فروش بلیت قابل مشاهده و خرید نبود.

این در حالی است که بر اساس دستورالعمل ابلاغی، شرکت‌های هواپیمایی موظف هستند قیمت‌های مصوب را به‌صورت شفاف در تمامی کانال‌های فروش درج کرده، سامانه‌های فروش اینترنتی را بدون وقفه در دسترس متقاضیان قرار دهند و از هرگونه اقدامی که موجب اخلال در دسترسی عادلانه زائران به بلیت شود، خودداری کنند. همچنین هر گونه اختلال عمدی یا ناشی از ضعف زیرساخت که مانع دسترسی متقاضیان به بلیت شود، تخلف محسوب خواهد شد.

پیش از این هم مجید اخوان سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده بود که عرضه بلیت توسط تمامی شرکت‌های دارای مجوز انجام خواهد شد و رتبه بندی این شرکت‌ها براساس عرضه بلیت به مسافران انجام خواهد شد.

بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد در حالی که نرخ‌های مصوب برای پروازهای اربعین به‌طور رسمی اعلام شده است، زائران همچنان امکان تهیه بلیت با این قیمت‌ها را ندارند و در عمل، عرضه بلیت با نرخ‌های مصوب هنوز در سامانه‌های فروش مشهود نیست؛ موضوعی که می‌تواند موجب سردرگمی متقاضیان و افزایش نگرانی‌ها درباره نحوه توزیع ظرفیت پروازهای اربعین در روزهای آینده شود.