باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

استفاده‌ای که دولت‌ها می‌توانند از سرورها و اطلاعات آن کنند + فیلم

کارشناس مسائل منطقه در مورد استفاده‌ دولت‌ها از سرورها و دیتاها توضیحاتی را ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق علیزاده، کارشناس مسائل منطقه با حضور در برنامه سلام تهران در خصوص استفاده‌ دولت‌ها از سرورها و دیتاها نکاتی را بیان کرد.

 

 
مطالب مرتبط
استفاده‌ای که دولت‌ها می‌توانند از سرورها و اطلاعات آن کنند + فیلم
young journalists club

افزودن سه هزار ip به شبکه دیتای کردستان

استفاده‌ای که دولت‌ها می‌توانند از سرورها و اطلاعات آن کنند + فیلم
young journalists club

افزایش ۱۰ برابری ظرفیت شبکه دیتا در مرکز شهید رشیدی نیا سنندج

استفاده‌ای که دولت‌ها می‌توانند از سرورها و اطلاعات آن کنند + فیلم
young journalists club

استفاده از کابل دیتا به جای کابل سیگنال در چراغ‌های راهنمایی

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
عملیات‌های دقیق ایران، معادلات نظامی آمریکا را برهم زد + فیلم
۱۱۷۵

عملیات‌های دقیق ایران، معادلات نظامی آمریکا را برهم زد + فیلم

۰۲ . مرداد . ۱۴۰۵
مرد «آدم‌برفی» و «اخراجی‌ها» برای همیشه رفت + فیلم
۱۰۱۹

مرد «آدم‌برفی» و «اخراجی‌ها» برای همیشه رفت + فیلم

۰۲ . مرداد . ۱۴۰۵
جنگ زمینی با ایران کابوس ارتش آمریکا + فیلم
۲۸۵

جنگ زمینی با ایران کابوس ارتش آمریکا + فیلم

۰۳ . مرداد . ۱۴۰۵
آمریکا با تمام عظمت و تکنولوژی‌اش در تله ایران گرفتار شد و شکست خورد! + فیلم
۱۶۸

آمریکا با تمام عظمت و تکنولوژی‌اش در تله ایران گرفتار شد و شکست خورد! + فیلم

۰۳ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha