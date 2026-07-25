باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - محمدرضا کشاورز دبیر خانه کارگر استان البرز در برنامه زنده «نگاه مردم» اظهار کرد: استان البرز به دلیل صنعتی بودن، همواره در معرض آسیبهای ناشی از بیکاری و کاهش فرصتهای شغلی قرار داشته است، اما با تدابیر اتخاذ شده، تاکنون روند اشتغال، بازگشت به کار و حمایت از مشمولان بیمه بیکاری با موفقیت دنبال شده است.
وی با اشاره به افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ به مجری سیما البرز افزود: افزایش مزد در پایان سال گذشته، یکی از اتفاقات مثبت برای جامعه کارگری بود، اما همزمانی آن با شرایط جنگی و افزایش شدید نرخ تورم، موجب شد اثرات مثبت این افزایش تا حد زیادی تحتالشعاع گرانیها قرار گیرد.
دبیر خانه کارگر استان البرز با بیان اینکه امروز بسیاری از شاغلان با وجود اشتغال، همچنان با مشکلات معیشتی روبهرو هستند، تصریح کرد: افزایش هزینههای زندگی باعث شده است بخشی از کارگران با وجود تلاش و فعالیت مستمر، در تأمین هزینههای خانوار با دشواری مواجه باشند و رسیدگی به معیشت آنان باید در اولویت قرار گیرد.
کشاورز، مسکن را از مهمترین دغدغههای جامعه کارگری دانست و گفت: انتظار میرود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اجرای برنامههای حمایتی و توسعه طرحهای مسکن، زمینه کاهش مشکلات این بخش را فراهم کند.
وی همچنین بر اهمیت آموزشهای مهارتی و توسعه مهارتآموزی تأکید کرد و در برنامه نگاه مردم افزود: تقویت آموزشهای فنی و حرفهای و هدایت نیروهای کار به سمت بنگاههای زودبازده، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، میتواند از هزینههای بیمه بیکاری بکاهد و منابع بیشتری را برای حمایت از خانوادهها و بیمهشدگان اختصاص دهد.