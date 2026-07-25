رقابت‌های بیست‌وهشتمین دوره مسابقات شطرنج رده‌های سنی آسیا که از ۱۵ تا ۲۵ جولای ۲۰۲۶ به میزبانی شهر شنژن چین برگزار شد، شب گذشته به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان -  تیم ایران با ترکیب ۱۳ شطرنج‌باز دختر و پسر در این رقابت‌ها حضور یافت و نمایندگان کشورمان با کسب هشت مدال رنگارنگ، عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشتند.

در مهم‌ترین دستاورد این مسابقات، رامتین کاکاوند با نمایشی مقتدرانه عنوان قهرمانی رده سنی زیر ۱۴ سال را به دست آورد و مدال طلای بخش استاندارد را از آن خود کرد. در بخش استاندارد، علاوه بر مدال طلای رامتین کاکاوند، عسل ابراهیمی رشتی در رده سنی زیر ۱۶ سال، عرشیا علاقه‌مند در رده سنی زیر ۱۴ سال و مهسا علوی در رده سنی زیر ۱۸ سال به مدال نقره دست یافتند. همچنین عرفان احمدی در رده سنی زیر ۱۸ سال مدال برنز را کسب کرد.

در بخش بلیتس (برق‌آسا)، عسل ابراهیمی رشتی در رده سنی زیر ۱۶ سال به مدال نقره رسید و بنیتا گروسی در رده سنی زیر ۱۰ سال مدال برنز را از آن خود کرد.در بخش رپید (سریع) نیز مهسا علوی با کسب عنوان نایب‌قهرمانی رده سنی زیر ۱۸ سال، مدال نقره این رقابت‌ها را به دست آورد.

بدین ترتیب، نمایندگان ایران در پایان مسابقات شطرنج رده‌های سنی آسیا موفق به کسب یک مدال طلا، پنج مدال نقره و دو مدال برنز شدند و با مجموع هشت مدال رنگارنگ به کار خود در این رقابت‌ها پایان دادند؛ دستاوردی ارزشمند که بار دیگر توانمندی و آینده روشن شطرنج ایران را در سطح قاره آسیا به نمایش گذاشت.

کسب هشت مدال رنگارنگ شامل یک مدال طلا، پنج مدال نقره و دو مدال برنز توسط نمایندگان شایسته ایران، حاصل تلاش، پشتکار و همت شطرنج‌بازان، مربیان، سرپرستان، خانواده‌های ورزشکاران و تمامی دست‌اندرکاران این رشته است.

 

 

 

برچسب ها: فدراسیون شطرنج ، تیم ملی شطرنج
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