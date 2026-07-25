اداره کل هواشناسی مازندران از افزایش محسوس دمای هوا در روز‌های ابتدایی هفته و پیش‌بینی آسمان صاف تا نیمه‌ابری تا پایان هفته در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  تاکامی کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: از امروز شنبه ۳ مرداد تا اواخر هفته جاری، وضعیت آسمان استان در حالت صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود.

او با اشاره به تغییرات دمایی، افزود: روز‌های شنبه و یکشنبه شاهد افزایش محسوس دما در استان خواهیم بود. پیش‌بینی می‌شود گرمای هوا فردا (یکشنبه) به اوج خود برسد و این روند تا روز دوشنبه تداوم داشته باشد.

کارشناس هواشناسی مازندران همچنین گفت: از روز سه‌شنبه، شدت گرمای هوا کمی کاهش می‌یابد و وضعیت آسمان صاف تا نیمه‌ابری تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

او افزود: امروز شنبه، دریا با موج‌های کوتاه همراه بوده و برای انواع فعالیت‌های دریایی مناسب است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
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