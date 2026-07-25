معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از مدرسه شجره طیبه میناب بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید احمد موسوی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه برنامه‌های سفر به شهرستان میناب، از مدرسه شجره طیبه میناب بازدید کرد.

در این بازدید، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر نقش مدارس در تربیت نسل آینده، اظهار داشت: ترویج فرهنگ ایثار، شهادت، مسئولیت‌پذیری و هویت ملی در محیط‌های آموزشی، زمینه‌ساز پرورش نسلی آگاه و متعهد است.

معاون رئیس جمهور بیان داشت: شهدای مدرسه شجره طیبه میناب الگو‌ها و چهره‌های ماندگار تاریخ ایران هستند که باید به نسل نوجوان و جوان و آیندگان معرفی شوند.

لازم به ذکر است عباسپور معاون بهداشت و درمان، اولاد قباد معاون تعاون و امور اجتماعی، محمد عامریان مشاور رئیس بنیاد، سیده معصومه غفوری مدیر کل روابط عمومی و اطلاع رسانی بنیاد، ناوکی مدیر کل بنیاد شهید استان و سایر مسوولان استانی نیز در این برنامه حضور داشتند.