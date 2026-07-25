باشگاه خبرنگاران جوان - رحیم فلاحزاده بیان کرد: در راستای ارتقای خدمات ارتباطی و پشتیبانی از زایران اربعین حسینی، زیرساخت Public WiFi در پایانههای مرزی شلمچه و چذابه نصب، راهاندازی و به بهرهبرداری رسید.
وی گفت: زایران میتوانند بدون پرداخت هزینه و با اتصال به شبکه Public WiFi از خدمات اینترنتی برای برقراری ارتباط، استفاده از پیامرسانها، دریافت اطلاعات سفر و سایر خدمات برخط بهرهمند شوند.
فلاح زاده ادامه داد: مخابرات منطقه خوزستان اعلام کرد این اقدام بخشی از برنامه جامع تقویت زیرساختهای ارتباطی مسیرهای اربعین است که شامل افزایش ظرفیت پهنای باند، توسعه شبکه فیبر نوری و پشتیبانی فنی مستمر در مرزهای شلمچه و چذابه میشود.
مدیر مخابرات منطقه خوزستان از ادامه روند ارایه این خدمات تا پایان ایام اربعین و به صورت شبانهروزی به زایران حسینی خبر داد.
منبع: روابط عمومی مخابرات منطقه خوزستان