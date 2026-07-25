رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که ایران در حال مذاکره با واشنگتن است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ادامه ادعاهای تکراری خود گفت که ایران در حال مذاکره با واشنگتن است، اما به نقطه‌ای نرسیده است که بتواند با یک توافق موافقت کند.

ترامپ در مراسم ضیافت شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید که به تعویق افتاده بود، ادعا کرد که همچنان مایل به شنیدن پیشنهادات تهران است.

رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: «آن‌ها همین الان با ما صحبت می‌کنند. آنها دوست دارند توافق کنند. فکر نمی‌کنم آماده باشند. فکر نمی‌کنم هنوز زمان آن رسیده باشد، اما من حاضرم گوش دهم.» او مدعی شد که ایران «نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد».

رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هفته آینده به آمریکا سفر خواهد کرد.

ترامپ همچنین با لحن تمسخرآمیزی چاک شومر، سناتور آمریکایی را به عنوان یک فلسطینی معرفی می‌کرد. 

ترامپ گفت: "من فردا برای او (شومر) یک لباس فلسطینی زیبا می‌فرستم تا بتواند هفته آینده وقتی بی‌بی نتانیاهو به شهر می‌آید، از او استقبال کند."

گروه‌های مدافع مسلمانان و یهودیان ایالات متحده پیش از این از ترامپ به خاطر فلسطینی خواندن شومر، دموکرات ارشد سنا انتقاد کرده بودند و گروه‌های حقوق بشری گفتند که ترامپ از این اصطلاح به عنوان یک توهین و بی‌احترامی استفاده می‌کند.

دفتر نتانیاهو پیش از این اعلام کرده بود که او روز دوشنبه به واشنگتن سفر خواهد کرد و روز سه‌شنبه با ترامپ دیدار خواهد کرد. دفتر نتانیاهو اعلام کرد که نتانیاهو همچنین در مراسم تشییع جنازه لیندسی گراهام شرکت خواهد کرد. 

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، توافق ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۳ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
هشدار داده ‌بودیم حرف و امضای آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیست
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
دیگر مذاکره مرد این دو تیم باید یکی از آنها حذف بشوند و خدا با ملت ایران است
۳
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
انشاالله خیره و خدا خودش به این مردم و سرزمین رحم میکنه
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
درد اکبر عبدی بخوره تو سرت ترامپ ای کاش تو بجاش میمردی انگل
۴
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۶ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
غلط کردی. ایران در حال لت و پار کردن سربازان تو است
۳
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۶ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
قیمت نفت چند است
۴
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۲ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
ترامپ فکر می کنیم که دیوانه هست . این حرفها همش برنامه هست .
۲
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
اپستینی قمار باز برو به جهنم
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۴ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
آمریکا در حال مذاکره با ایران هست اما با صندلیهای خالی و شرط شروط میگذارد
۴
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۰۹:۵۳ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
غلط میکنه بزنین تمام اموال و دارایی هاشون رو نابود کنین.
۴
۲۱
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