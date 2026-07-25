باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سردار امید نودهی، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا، با اشاره به آغاز گسترده خدمات اربعین اظهار کرد: خدمات پلیس مهاجرت و گذرنامه از بیش از دو ماه گذشته و پیش از آغاز ماه محرم آغاز شده و این روند تا پایان بازگشت زائران اربعین ادامه دارد.

وی با بیان اینکه خدمات پلیس تنها به صدور گذرنامه محدود نمی‌شود، افزود: همکاران ما علاوه بر صدور گذرنامه، در تمامی مرز‌های خروجی کشور مسئولیت کنترل گذرنامه و تسهیل تردد زائران را بر عهده دارند و تا پایان عملیات اربعین در خدمت زائران خواهند بود.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا با اشاره به آخرین آمار تردد زائران گفت: در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲۰۰ هزار نفر از هموطنان از مرز‌های کشور عبور کرده و برای شرکت در مراسم اربعین حسینی راهی عتبات عالیات شده‌اند که این آمار نشان‌دهنده حجم بالای سفر‌های زیارتی و آمادگی کامل دستگاه‌های خدمت‌رسان است.

شرایط خروج مشمولان خدمت وظیفه

سردار نودهی درباره شرایط خروج مشمولان خدمت وظیفه برای سفر اربعین اظهار داشت: متولدان سال ۱۳۸۷ که امسال وارد سن مشمولیت شده‌اند، برای سفر اربعین نیازی به تودیع وثیقه ندارند و می‌توانند از تسهیلات پیش‌بینی‌شده استفاده کنند.

وی ادامه داد: دانشجویان، طلاب و سایر مشمولانی که از معافیت تحصیلی برخوردار هستند نیز تنها با ثبت درخواست در سامانه «سخا» می‌توانند مجوز خروج دریافت کنند و نیازی به سپردن وثیقه نخواهند داشت.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا همچنین تصریح کرد: افرادی که از سایر معافیت‌های قانونی مانند کفالت یا معافیت پزشکی برخوردار هستند نیز امکان خروج از کشور را خواهند داشت و مشمولانی که هنوز وضعیت نظام وظیفه خود را تعیین تکلیف نکرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سازمان نظام وظیفه و ارائه مدارک لازم، درخواست خود را بررسی و در صورت احراز شرایط، مجوز خروج دریافت کنند.

گذرنامه زیارتی و تردد از مرز‌ها

سردار نودهی درباره استفاده از گذرنامه زیارتی گفت: این گذرنامه برای سفر به عراق معتبر است و از نظر نوع خروج از مرز‌های زمینی تفاوتی با گذرنامه عادی ندارد. البته خروج خودرو تابع مقررات گمرکی است و متقاضیان باید ضوابط مربوط را از مراجع ذی‌ربط پیگیری کنند.

وی همچنین درباره انتخاب مرز خروجی خاطرنشان کرد: اطلاعات ثبت‌شده در سامانه «سماح» مانعی برای خروج از سایر مرز‌های مجاز ایجاد نمی‌کند و پلیس در تمامی مرز‌های تعیین‌شده آماده ارائه خدمات به زائران است.

محدودیت تردد اتباع خارجی

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا با اشاره به ضوابط تعیین‌شده از سوی کشور عراق برای اتباع خارجی مقیم ایران گفت: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، اتباع خارجی دارای گذرنامه زیارتی تنها از مرز شلمچه و اتباع خارجی دارای ویزای عراق که به صورت ترانزیتی از ایران عبور می‌کنند، صرفاً از مرز چذابه امکان خروج خواهند داشت و مراجعه آنان به سایر مرز‌ها از جمله مهران و خسروی منجر به ممانعت از ورود خواهد شد.

اعتبار گذرنامه کمتر از شش ماه پذیرفته نمی‌شود

سردار نودهی با تأکید بر لزوم اعتبار گذرنامه اظهار داشت: دولت عراق گذرنامه‌هایی را که کمتر از شش ماه اعتبار داشته باشند، نمی‌پذیرد؛ بنابراین زائران در صورت نزدیک بودن پایان اعتبار گذرنامه، هرچه سریع‌تر برای تعویض آن اقدام کنند.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا گفت: با افزایش ظرفیت صدور گذرنامه، فرآیند صدور در روز‌های اخیر با سرعت بیشتری انجام می‌شود و در بسیاری از موارد گذرنامه ظرف سه تا پنج روز به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.