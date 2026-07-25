رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا با اعلام عبور بیش از ۲۰۰ هزار زائر اربعین از مرز‌های کشور طی ۲۴ ساعت گذشته، از آمادگی کامل پلیس برای ارائه خدمات گذرنامه‌ای تا پایان بازگشت زائران اربعین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سردار امید نودهی، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا، با اشاره به آغاز گسترده خدمات اربعین اظهار کرد: خدمات پلیس مهاجرت و گذرنامه از بیش از دو ماه گذشته و پیش از آغاز ماه محرم آغاز شده و این روند تا پایان بازگشت زائران اربعین ادامه دارد.

وی با بیان اینکه خدمات پلیس تنها به صدور گذرنامه محدود نمی‌شود، افزود: همکاران ما علاوه بر صدور گذرنامه، در تمامی مرز‌های خروجی کشور مسئولیت کنترل گذرنامه و تسهیل تردد زائران را بر عهده دارند و تا پایان عملیات اربعین در خدمت زائران خواهند بود.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا با اشاره به آخرین آمار تردد زائران گفت: در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲۰۰ هزار نفر از هموطنان از مرز‌های کشور عبور کرده و برای شرکت در مراسم اربعین حسینی راهی عتبات عالیات شده‌اند که این آمار نشان‌دهنده حجم بالای سفر‌های زیارتی و آمادگی کامل دستگاه‌های خدمت‌رسان است.

شرایط خروج مشمولان خدمت وظیفه

سردار نودهی درباره شرایط خروج مشمولان خدمت وظیفه برای سفر اربعین اظهار داشت: متولدان سال ۱۳۸۷ که امسال وارد سن مشمولیت شده‌اند، برای سفر اربعین نیازی به تودیع وثیقه ندارند و می‌توانند از تسهیلات پیش‌بینی‌شده استفاده کنند.

وی ادامه داد: دانشجویان، طلاب و سایر مشمولانی که از معافیت تحصیلی برخوردار هستند نیز تنها با ثبت درخواست در سامانه «سخا» می‌توانند مجوز خروج دریافت کنند و نیازی به سپردن وثیقه نخواهند داشت.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا همچنین تصریح کرد: افرادی که از سایر معافیت‌های قانونی مانند کفالت یا معافیت پزشکی برخوردار هستند نیز امکان خروج از کشور را خواهند داشت و مشمولانی که هنوز وضعیت نظام وظیفه خود را تعیین تکلیف نکرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سازمان نظام وظیفه و ارائه مدارک لازم، درخواست خود را بررسی و در صورت احراز شرایط، مجوز خروج دریافت کنند.

گذرنامه زیارتی و تردد از مرز‌ها

سردار نودهی درباره استفاده از گذرنامه زیارتی گفت: این گذرنامه برای سفر به عراق معتبر است و از نظر نوع خروج از مرز‌های زمینی تفاوتی با گذرنامه عادی ندارد. البته خروج خودرو تابع مقررات گمرکی است و متقاضیان باید ضوابط مربوط را از مراجع ذی‌ربط پیگیری کنند.

وی همچنین درباره انتخاب مرز خروجی خاطرنشان کرد: اطلاعات ثبت‌شده در سامانه «سماح» مانعی برای خروج از سایر مرز‌های مجاز ایجاد نمی‌کند و پلیس در تمامی مرز‌های تعیین‌شده آماده ارائه خدمات به زائران است.

محدودیت تردد اتباع خارجی

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا با اشاره به ضوابط تعیین‌شده از سوی کشور عراق برای اتباع خارجی مقیم ایران گفت: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، اتباع خارجی دارای گذرنامه زیارتی تنها از مرز شلمچه و اتباع خارجی دارای ویزای عراق که به صورت ترانزیتی از ایران عبور می‌کنند، صرفاً از مرز چذابه امکان خروج خواهند داشت و مراجعه آنان به سایر مرز‌ها از جمله مهران و خسروی منجر به ممانعت از ورود خواهد شد.

اعتبار گذرنامه کمتر از شش ماه پذیرفته نمی‌شود

سردار نودهی با تأکید بر لزوم اعتبار گذرنامه اظهار داشت: دولت عراق گذرنامه‌هایی را که کمتر از شش ماه اعتبار داشته باشند، نمی‌پذیرد؛ بنابراین زائران در صورت نزدیک بودن پایان اعتبار گذرنامه، هرچه سریع‌تر برای تعویض آن اقدام کنند.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا گفت: با افزایش ظرفیت صدور گذرنامه، فرآیند صدور در روز‌های اخیر با سرعت بیشتری انجام می‌شود و در بسیاری از موارد گذرنامه ظرف سه تا پنج روز به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.

برچسب ها: مرز مهران ، اربعین
خبرهای مرتبط
رئیس پلیس راه فراجا: بیش از ۶۵۰ هزار زائر از مرز‌های کشور خارج شدند
رئیس پلیس گذرنامه فراجا:
سند خادم اتباع خارجی برای اربعین باید هر سال تمدید شود
معاون پلیس فتا: انتشار زمان سفر در شبکه‌های اجتماعی مخاطره‌آمیز است
جزئیات محدودیت‌های ترافیکی اربعین ۱۴۰۵ اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فرجام شوهرکشی عروس ۱۵ ساله
دارندگان سند تک‌برگ زرد بخوانند؛ آیا باید سند خود را تعویض کنند؟
گردن‌کلفت‌ها جای پارک را به مردم می‌فروشند
وقتی کارگاه ساختمانی به خیابان می‌رسد؛ گلایه شهروندان از پروژه‌های ساختمانی تهرانسر
دیه و ۸ سال حبس؛ مجازات مرد دخترکش
انتقام زن همسایه با طراحی سرقت ۴۵ میلیارد ریالی از منزل دوستش
هشدار ایمنی به بیمارستان ضیائیان/ پیشنهاد ایجاد ۳ ظرفیت جدید آرامستان در تهران
بهره برداری از ۷ گلوگاه عمرانی و ترافیکی تهران در ۲۰ روز
جزئیات سامانه «یکپارچه و سکومحور» خدمات غیرحضوری دفاتر الکترونیک قضایی
نقاط کور امدادرسانی تهران تحت پوشش ایستگاه‌های جدید آتش‌نشانی
آخرین اخبار
تردد بیش از یک میلیون و دویست هزار زائر از مرزهای اربعینی
کارشناسی خسارات وسایل نقلیه آسیب‌دیده در منطقه ۱۱
باند فروش دینارهای جعلی در آستانه اربعین متلاشی شد؛ کشف بیش از ۵ هزار دینار تقلبی
انتقام زن همسایه با طراحی سرقت ۴۵ میلیارد ریالی از منزل دوستش
دیه و ۸ سال حبس؛ مجازات مرد دخترکش
بازدید استاندار تهران از خدمت رسانی به زائرین اربعین در نجف اشرف
دارندگان سند تک‌برگ زرد بخوانند؛ آیا باید سند خود را تعویض کنند؟
فاکتور‌هایی که باعث می‌شود نتوانیم «نه» بگوییم + فیلم
جزئیات سامانه «یکپارچه و سکومحور» خدمات غیرحضوری دفاتر الکترونیک قضایی
گردن‌کلفت‌ها جای پارک را به مردم می‌فروشند
بهره برداری از ۷ گلوگاه عمرانی و ترافیکی تهران در ۲۰ روز
فرجام شوهرکشی عروس ۱۵ ساله
هشدار ایمنی به بیمارستان ضیائیان/ پیشنهاد ایجاد ۳ ظرفیت جدید آرامستان در تهران
نقاط کور امدادرسانی تهران تحت پوشش ایستگاه‌های جدید آتش‌نشانی
آخرین وضعیت جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در ۴ محور منتهی به تهران
وقتی کارگاه ساختمانی به خیابان می‌رسد؛ گلایه شهروندان از پروژه‌های ساختمانی تهرانسر
توصیه‌های پلیس آگاهی برای سفری ایمن در اربعین
ادامه بررسی لایحه حمایت از شهروندان تهرانی در جنگ تحمیلی
زاکانی: ۵۷ کیلومتر از مسیر‌های شهری کوتاه می‌شود
ساعدی‌نیا اجازه کافه‌داری ندارد
آغاز فعالیت ستاد اربعین بنیاد شهید برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین
لزوم صحبت با زبان بازی در مواجهه با کودکان + فیلم
ضربه پلیس امنیت اقتصادی به استخراج غیرمجاز رمزارز؛ کشف ماینر‌های ۶ میلیارد تومانی
چگونگی درخواست کمک در صورت نداشتن آنتن موبایل + فیلم
توصیه‌های ستاد اربعین به زائران عتبات عالیات
ورود تعزیرات به پرونده سبدفروشی دارو/ متخلفان تا ۵ برابر ارزش کالای تحمیلی جریمه می‌شوند
اعلام وضعیت قرمز در حریم پایتخت/ دست خالی شهرداری و جولان شارلاتان‌ها
امکان ثبت‌نام سرویس مدارس برای جاماندگان/ ثبت‌نام بیش از ۹۰ هزار نفر تاکنون
رئیس پلیس راه فراجا: بیش از ۶۵۰ هزار زائر از مرز‌های کشور خارج شدند
شهدای مدرسه شجره طیبه میناب برگی زرین به تاریخ ایثار، شهادت و مقاومت ایران افزودند