باشگاه خبرنگاران جوان - با حضور فرمانده یگان حفاظت شهرستان و کارشناس حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بابلسر و فریدونکنار، مسیر تردد افراد سودجو که از ورودی پارک شهرداری به سمت ساحل دریا با استفاده از تراکتورهای کرایهای اقدام به برداشت غیرمجاز ماسه میکردند، بهمنظور جلوگیری از ادامه تخلفات، مسدود شد.
همچنین بهمنظور حفظ آمادگی دستگاههای امدادی، یک مسیر جایگزین از داخل پارک برای تردد و خدماترسانی خودروهای اورژانس، جمعیت هلال احمر و ناجیان غریق بازگشایی شد.
هموطنان میتوانند در صورت مشاهده وقوع هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی از قبیل قطع و حمل چوب آلات جنگلی، برداشت و حمل گیاهان مرتعی، برداشت و حمل محمولات فرعی جنگلی (چلم، خزه، سرخس و...) تصرف و تخریب اراضی ملی و حریق در عرصههای جنگلی و مرتعی را با شمارههای ۲۴ ساعته امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ و ۱۳۹ در میان بگذارند.