باشگاه خبرنگاران جوان - با حضور فرمانده یگان حفاظت شهرستان و کارشناس حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بابلسر و فریدونکنار، مسیر تردد افراد سودجو که از ورودی پارک شهرداری به سمت ساحل دریا با استفاده از تراکتور‌های کرایه‌ای اقدام به برداشت غیرمجاز ماسه می‌کردند، به‌منظور جلوگیری از ادامه تخلفات، مسدود شد.

همچنین به‌منظور حفظ آمادگی دستگاه‌های امدادی، یک مسیر جایگزین از داخل پارک برای تردد و خدمات‌رسانی خودرو‌های اورژانس، جمعیت هلال احمر و ناجیان غریق بازگشایی شد.