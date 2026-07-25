باشگاه خبرنگاران جوان - مجید صفری اظاار کرد: با هدف مقابله با تغییرات اقلیمی و مدیریت بهینه منابع آبی، برای نخستین بار در شهرستان سروستان، طرح کشت ارقام ارزن علوفه‌ای “ماهور” و “صدرا” با موفقیت اجرا شد. این طرح با هدف جایگزینی گیاهان کم‌آب‌بر و افزایش بهره‌وری آب در واحد سطح، در اراضی کشاورزی روستای شوریجه این شهرستان عملیاتی شد.

او بیان کرد: این طرح ترویجی و پژوهشی در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ و در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع اجرا شد. کشت با استفاده از ۴ کیلوگرم بذر خالص انجام شد که طی آن هر یک از ارقام ماهور و صدرا در سطحی معادل یک هزار متر مربع به زیر کشت رفتند.

این مقام مسئول افزود: با توجه به شرایط اقلیمی نیمه‌خشک سروستان و ضرورت کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، معرفی ارقام ارزن که ضمن تحمل بالای خشکی و شوری، عملکرد علوفه‌ای مطلوبی دارند، در اولویت برنامه‌های ترویجی قرار گرفته است.

به گفته او؛ ارزن علوفه‌ای به دلیل دوره رشد کوتاه‌تر نسبت به ذرت علوفه‌ای و نیاز آبی بسیار کمتر، به عنوان یکی از راهکار‌های استراتژیک برای ارتقای بهره‌وری آب در مزارع این منطقه توصیه می‌شود.

صفری اظهار کرد: در این میان، رقم ماهور به واسطه ویژگی زودرسی، گزینه‌ای بسیار منعطف برای برنامه‌های کشت دوم پس از برداشت گندم محسوب می‌شود.

او عنوان کرد: اجرای موفقیت‌آمیز این پروژه نتیجه همکاری نزدیک و مشارکت فعال یکی از کشاورزان و دامداران پیشروی بخش مرکزی، نظارت کارشناسان زراعت و حمایت‌های جهاد کشاورزی این شهرستان بوده است.

مدیر امور زراعی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: پایش مستمر این مزارع الگویی به منظور ارزیابی نهایی عملکرد و سازگاری این دو رقم در شرایط محیطی دارد تا در صورت حصول نتایج مطلوب، زمینه ترویج و توسعه گسترده آن در سایر اراضی فراهم شود.

منبع: جهاد کشاورزی فارس