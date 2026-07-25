باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حمید محبوبی مدیر‌عامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: خودروهای عملیاتی مذکور در راستای تقویت توان عملیاتی امداد و نجات استان و افزایش آمادگی برای خدمت‌رسانی به مردم و زائران اربعین حسینی به این ناوگان الحاق شده است

محبوبی با اشاره به ویژگی های این خودروها اظهار کرد: این خودروهای عملیاتی با برخورداری از قابلیت تردد در مسیرهای صعب‌العبور و مناطق سخت‌گذر، نقش مؤثری در افزایش سرعت دسترسی امدادگران به محل حادثه، کاهش زمان پاسخگویی و ارتقای کیفیت عملیات‌های امداد و نجات ایفا خواهند کرد.