باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: وقوع تصادف بین ۲ دستگاه خودرو در محور اهواز - شوش، یک کشته و پنج مصدوم به جا گذاشت.

دکتر مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: این حادثه بین ۲ دستگاه خودروی پژو پارس و توسان در حوالی روستای مراونه رخ داد، مصدومان حادثه شامل پنج نفر در رده‌های سنی هشت تا ۶۰ سال و یک کشته با هویت نامعلوم گزارش شده است.

احمدی بلوطکی ادامه داد: چهار نفر از مصدومان با آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ و یک نفر با خودروی شخصی به بیمارستان گلستان اهواز انتقال یافتند.