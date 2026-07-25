باشگاه خبرنگاران جوان - ارسلان شکری گفت: پایانه مرزی رازی با برخورداری از ۶ گیت ورود و ۶ گیت خروج مسافری، یک گیت خودروی سبک، ۲ گیت کامیونی ورودی و ۲ گیت کامیونی خروجی و همچنین سالن مسافری، از ظرفیتهای مهم مرزی استان در حوزه حملونقل و تجارت خارجی محسوب میشود.
وی با اشاره به آمار تردد خودروهای سواری اضافه کرد: در این مدت ۳۴ هزار و ۹۹۸ دستگاه خودروی سواری از مرز رازی عبور کردهاند که در مقایسه با ۳۷ هزار و ۶۶۳ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته، حدود هفت درصد کاهش داشته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی گفت: تعداد کامیونهای خروجی از یک هزار و ۵۳۸ دستگاه در چهار ماهه سال گذشته به چهار هزار و ۷۶۴ دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده که بیانگر رشد چشمگیر ۲۱۰ درصدی ترانزیت از این مرز است.
وی ادامه داد: هماکنون به طور میانگین روزانه حدود پنج هزار نفر مسافر، ۳۰۰ دستگاه خودروی سواری و ۵۰ دستگاه کامیون از مرز رازی تردد میکنند که در برخی روزها تعداد کامیونهای عبوری به بیش از ۱۰۰ دستگاه نیز میرسد.
شکری با اشاره به توسعه زیرساختهای این پایانه مرزی اظهار کرد: ساختمان اصلی پایانه مرزی رازی در زمینی به مساحت ۳.۵۸ هکتار و با زیربنای حدود ۱۰ هزار مترمربع در سه طبقه شامل بخشهای مسافری، اداری و تجاری در سال ۱۴۰۲ به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: محوطه ایست اختیاری به وسعت ۹.۲ هکتار نیز پس از آزادسازی کامل با همکاری دستگاه قضایی، نیروهای نظامی و انتظامی آماده اجرای طرح توسعه شده و تمامی مطالعات ژئوتکنیک، نقشههای فاز یک و دو و مطالعات فنی آن به پایان رسیده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با بیان اینکه طرح ساماندهی ایست اختیاری در شورای ساماندهی مبادی مجاز زمینی کشور به تصویب رسیده است، خاطرنشان کرد: برآورد اولیه اجرای این طرح هشت هزار میلیارد ریال بوده که با بهروزرسانی قیمتها، ارزش اجرای پروژه اکنون به بیش از یک و نیم همت رسیده و پیمانکار آن طی هفتههای آینده انتخاب خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در قالب این طرح، مجموعههای خدمات رفاهی و مسافری، پارکینگ طبقاتی، پارکینگ کامیونی، محوطه تخلیه و بارگیری کالا، باسکولهای توزین و سایر زیرساختهای مورد نیاز حملونقل و ترانزیت احداث خواهد شد.
زیرساختهای گمرکی و خدماتی مرز رازی تقویت میشود
شکری با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه گمرکی نیز گفت: باسکولهای ورودی و خروجی پایانه نصب و راهاندازی شده و همچنین زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع برای استقرار دستگاه ایکسری کامیونی و یک هزار متر مربع برای استقرار دستگاه ایکسری خودروهای سواری در اختیار گمرک قرار گرفته که عملیات اجرایی آن با پیشرفت مناسب در حال انجام است.
وی ادامه داد: عملیات اتصال تونل مسافری ایران به تونل طرف ترکیه به پایان رسیده و سامانه نوبتدهی مجازی و حضوری کامیونها نیز در بستر سامانه «بردر پارک» راهاندازی شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با اشاره به تفکیک کامل مسیر تردد مرزنشینان از سایر مسافران، اجرای پروژه دفنی فیبر نوری، تقویت زیرساختهای ارتباطی و توسعه مجتمعهای خدمات رفاهی در مسیر مرز رازی، این اقدامات را گامی مهم در ارتقای کیفیت خدماترسانی، افزایش ظرفیت ترانزیت و تسهیل تجارت خارجی عنوان کرد.
منبع:راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی