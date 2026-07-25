باشگاه خبرنگاران جوان - خط ۳ مترو شیراز در امتداد نیاز روزافزون این کلانشهر به توسعه زیرساختهای حملونقل عمومی، جایگاهی فراتر از یک پروژه عمرانی معمول یافته است.
پیوند این خط با محور شمالغرب و شهر جدید صدرا، در کنار تعریف آن در قالب یک مرکز تبادل سفر، نشان میدهد که این طرح نقشی مؤثر در بازآرایی جریان سفرهای شهری و برونشهری، ارتقای ایمنی جابهجایی و کاهش فشار ترافیکی در یکی از پرترددترین کریدورهای ورودی شیراز بر عهده دارد.
محمد فرخزاده، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز، در این خصوص با تأکید بر اینکه خط ۳ مترو اولویت اصلی در توسعه شبکه ریلی این کلانشهر است، اظهار داشت: عملیات اجرایی خط ۳ در محور شمالغرب، با بهرهگیری از توان حداکثری و فعالیت در سه نوبت کاری، با جدیت دنبال میشود تا این پروژه زیرساختی هرچه سریعتر به ظرفیت اسمی خود دست یابد.
او با اشاره به اهمیت شهر جدید صدرا در معادلات ترافیکی شیراز، افزود: صدرا با جمعیتی بیش از ۲۵۰ هزار نفر، دومین شهر بزرگ استان فارس محسوب میشود و عملاً بهعنوان یک شهر خوابگاهی، بار اصلی تردد روزانه را بر دوش شبکه حملونقل عمومی کلانشهر شیراز میگذارد.
به گفته فرخزاده، راهاندازی خط ۳ مترو از این بابت دارای اهمیت راهبردی است که میتواند با کاهش استفاده از خودروهای تکسرنشین، الگوی حملونقل عمومی سالم و ایمنی را برای خانوادهها و شاغلین این مسیر ایجاد کرده و بخش بزرگی از مشکلات ترافیکی ورودی شهر را حلوفصل کند.
پروژهای منحصربهفرد در قالب مرکز تبادل سفر
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز در خصوص ابعاد فنی این پروژه گفت: از نکات حائز اهمیت خط ۳، اتصال قطارهای درونشهری و برونشهری در این مسیر است که محور و ترمینال شمالغرب بهعنوان یک مرکز تبادل سفر تعریف شده است و یک پروژه چندمنظوره و منحصربهفرد در کشور محسوب میشود و کارایی شبکه حملونقل عمومی را به شکل چشمگیری افزایش خواهد داد.
او در تشریح روند اجرایی پروژه بیان کرد: تاکنون ۷۰۰ متر عملیات حفاری توسط دستگاه TBM از ایستگاه بهشتی به سمت ایستگاه آرین تکمیل شده است. طبق برنامهریزیهای انجامشده، پیشبینی میکنیم تا نیمه مهرماه به ایستگاه آرین رسیده و پس از آن، عملیات حفاری به سمت ایستگاه صنایع تداوم یابد.
فرخزاده اعلام کرد: یکی از ویژگیهای خط ۳، تهیه بستههای سرمایهگذاری بهصورت همزمان برای تأمین بخشی از منابع ساخت پروژه، برای توسعه خدمات چندمنظوره درمانی، اداری، تجاری و خدماتی بیشتر در محور شمالغرب میباشد.
معاون شهردار شیراز همچنین به اقدامات زیرساختی مسیر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مسیر ایستگاه جهاد تا گلستان بهطور کامل آزاد است. قرارداد بستر زیرسازی و روسازی مسیر نیز در مرحله انعقاد قرار دارد تا همزمان با عملیات حفاری مکانیزه در بخش جنوبی، ریلگذاری انجام شود و با پیشرفت عملیات در بخش شمالی، شاهد تکمیل و بهرهبرداری پروژه در زمانبندی مقرر باشیم.
گفتنی است، پیشرفت عملیات حفاری، برنامهریزی همزمان برای زیرسازی، روسازی و ریلگذاری و نیز نگاه چندمنظوره به کارکردهای این مسیر، خط ۳ مترو شیراز را در موقعیتی تعیینکننده در منظومه حملونقل شهری قرار داده است؛ کلانپروژهای که به یکی از مؤثرترین زیرساختهای کاهش ترافیک، تقویت دسترسی ایمن و افزایش کارآمدی شبکه حملونقل عمومی تبدیل خواهد شد.
منبع: شهرداری شیراز