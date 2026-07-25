امین توکلی‌زاده در رونمایی از نماد مزار رهبر شهید انقلاب گفت: تاریخ شیعه نشان داده است که با شهادت قوی‌تر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، مراسم رونمایی از نماد رواق دارالذکر و مزار مطهر رهبر شهید انقلاب در محرم شهر میدان آزادی تهران برگزار شد. در این مراسم، امین توکلی‌زاده معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران، مصطفی زیبایی‌نژاد مدیر کل فرهنگی شهرداری، سیدمحمد موسوی شهردار منطقه ۴، احمد بابایی شاعر و جمعی از مردم سوگوار شهادت رهبر شهید انقلاب حضور داشتند. اجرای این برنامه را مجید یراق‌بافان برعهده داشت. 
 
امین توکلی‌زاده با اشاره به ساخت طرحی نمادین از مزار رهبر شهید انقلاب در میدان آزادی گفت: ساخته شدن رواق دارالذکر در تهران یعنی دلمان برای آقای شهیدمان تنگ شده است. بیش از ۵ ماه است که ایشان از بین ما رفته و ما دلمان برایش خیلی تنگ شده است. مردم تهران همگی دلتنگ رهبرشان هستند. می‌بینید که در جای جای تهران به یاد ایشان، فضایی را شبیه به حسینیه امام خمینی راه اندازی کرده‌اند، یک صندلی گذاشته و عکس رهبر شهید را نصب کرده‌اند تا به یادش عزاداری کنند. 
 
وی با اشاره به مراسم تشییع باشکوه رهبر شهید و خانواده ایشان در تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا گفت: همه دیدند که چه رستاخیز عظیمی با شهادت ایشان رخ داد و چه مراسمی برای تشییع ایشان برگزار شد. تاریخ شیعه نشان داده است که با شهادت هیچگاه تضعیف نشده و بلکه قوی‌تر شده است. به عبارت دیگر، با شهادت، شیعیان خود را قوی‌تر کرده و با قوای بیشتری به جنگ دشمن رفته‌اند.
 
توکلی زاده تاکید کرد: امروز ما پرچم‌های خونخواهی را در سراسر کشور می‌بینیم، این پرچم‌ها یعنی ایران پای آقای شهیدش ایستاده و می‌خواهد دنیای جدیدی را به همگان نشان بدهد. پرچم یا لثارات الحسین، نماد خونخواهی سیدالشهدای انقلاب اسلامی است. دیدیم که در تهران، مشهد، قم، نجف و کربلا چه اتفاقی افتاد و چه جمعیتی برای وداع آمد. همه اینها نتیجه و برکت خون ایشان است و به نظرم تازه آثار آن شروع شده است. 
 
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به رسالت جدید ملت مبعوث شده در عصر حاضر گفت: اکنون رسالت جدیدی برای ما تعریف شده است و آنهم خونخواهی آقا شهیدمان است و حتما با این خونخواهی قدرت ایران بیشتر خواهد شد. جنگ اخیر، هم مردم را همدل کرد و هم از چهره دشمن نقاب برداشت. اگر عده‌ای نسبت به دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی تردید داشتند، اکنون با کنار رفتن نقاب‌ها همه چیز روشن شده است. این خاصیت مردان بزرگ تاریخ است که حتی مرگشان هم باعث رسوا شدن ظالم می‌شود؛ آقای شهید ما با خونش دشمن را رسوا کرد. 
 
توکلی زاده با اشاره به در پیش بودن پیاده‌روی میلیونی اربعین گفت: حتما در اربعین ثمره دیگری از اتحاد و همدلی شیعیان را خواهیم دید. در اربعین، شیعیان امتی کنار هم جمع می‌شوند و پیام مقاومت ملت ایران به همه شیعیان صادر خواهد شد. باید کاری کنیم که دیگر استکبار به تکرار کاری که در قبال رهبر شهیدمان انجام داد، حتی فکر هم نکند.
 
در بخش دیگری از این مراسم، احمد بابایی شاعر آیینی نام آشنای کشور شعرخوانی کرد. 
 
لازم به ذکر است، رواق دارالذکر و نمادی از مزار رهبر شهید انقلاب تا پایان محرم شهر در میدان آزادی برپا و آماده میزبانی از سوگواران حسینی و عزاداران رهبر شهید انقلاب است.

برچسب ها: دارالذکر ، رواق
خبرهای مرتبط
چمران: جنبش برخاسته از تشییع رهبر شهید، آمریکا را نگران کرده است
کاروان خدام‌الحسین (ع) منطقه ۱۸ عازم مهران شد
محرم شهر، «دار الذکر» دارد؛
رونمایی از نماد مزار مطهر رهبر شهید انقلاب در میدان آزادی
مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران:
چهارمین دوره سوگواره «محرم‌شهر» از امشب آغاز می شود
میزبانی «محرم شهر» از عزاداران حسینی در میدان آزادی تا ۱۲ مرداد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۸:۱۴ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
انشا ء الله چهره هایی هم که در مملکت هست و دست شان در دست دشمنان هست آنها هم رسوا شوند.
۰
۰
پاسخ دادن
فرجام شوهرکشی عروس ۱۵ ساله
دارندگان سند تک‌برگ زرد بخوانند؛ آیا باید سند خود را تعویض کنند؟
گردن‌کلفت‌ها جای پارک را به مردم می‌فروشند
وقتی کارگاه ساختمانی به خیابان می‌رسد؛ گلایه شهروندان از پروژه‌های ساختمانی تهرانسر
دیه و ۸ سال حبس؛ مجازات مرد دخترکش
انتقام زن همسایه با طراحی سرقت ۴۵ میلیارد ریالی از منزل دوستش
هشدار ایمنی به بیمارستان ضیائیان/ پیشنهاد ایجاد ۳ ظرفیت جدید آرامستان در تهران
بهره برداری از ۷ گلوگاه عمرانی و ترافیکی تهران در ۲۰ روز
جزئیات سامانه «یکپارچه و سکومحور» خدمات غیرحضوری دفاتر الکترونیک قضایی
نقاط کور امدادرسانی تهران تحت پوشش ایستگاه‌های جدید آتش‌نشانی
آخرین اخبار
تردد بیش از یک میلیون و دویست هزار زائر از مرزهای اربعینی
کارشناسی خسارات وسایل نقلیه آسیب‌دیده در منطقه ۱۱
باند فروش دینارهای جعلی در آستانه اربعین متلاشی شد؛ کشف بیش از ۵ هزار دینار تقلبی
انتقام زن همسایه با طراحی سرقت ۴۵ میلیارد ریالی از منزل دوستش
دیه و ۸ سال حبس؛ مجازات مرد دخترکش
بازدید استاندار تهران از خدمت رسانی به زائرین اربعین در نجف اشرف
دارندگان سند تک‌برگ زرد بخوانند؛ آیا باید سند خود را تعویض کنند؟
فاکتور‌هایی که باعث می‌شود نتوانیم «نه» بگوییم + فیلم
جزئیات سامانه «یکپارچه و سکومحور» خدمات غیرحضوری دفاتر الکترونیک قضایی
گردن‌کلفت‌ها جای پارک را به مردم می‌فروشند
بهره برداری از ۷ گلوگاه عمرانی و ترافیکی تهران در ۲۰ روز
فرجام شوهرکشی عروس ۱۵ ساله
هشدار ایمنی به بیمارستان ضیائیان/ پیشنهاد ایجاد ۳ ظرفیت جدید آرامستان در تهران
نقاط کور امدادرسانی تهران تحت پوشش ایستگاه‌های جدید آتش‌نشانی
آخرین وضعیت جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در ۴ محور منتهی به تهران
وقتی کارگاه ساختمانی به خیابان می‌رسد؛ گلایه شهروندان از پروژه‌های ساختمانی تهرانسر
توصیه‌های پلیس آگاهی برای سفری ایمن در اربعین
ادامه بررسی لایحه حمایت از شهروندان تهرانی در جنگ تحمیلی
زاکانی: ۵۷ کیلومتر از مسیر‌های شهری کوتاه می‌شود
ساعدی‌نیا اجازه کافه‌داری ندارد
آغاز فعالیت ستاد اربعین بنیاد شهید برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین
لزوم صحبت با زبان بازی در مواجهه با کودکان + فیلم
ضربه پلیس امنیت اقتصادی به استخراج غیرمجاز رمزارز؛ کشف ماینر‌های ۶ میلیارد تومانی
چگونگی درخواست کمک در صورت نداشتن آنتن موبایل + فیلم
توصیه‌های ستاد اربعین به زائران عتبات عالیات
ورود تعزیرات به پرونده سبدفروشی دارو/ متخلفان تا ۵ برابر ارزش کالای تحمیلی جریمه می‌شوند
اعلام وضعیت قرمز در حریم پایتخت/ دست خالی شهرداری و جولان شارلاتان‌ها
امکان ثبت‌نام سرویس مدارس برای جاماندگان/ ثبت‌نام بیش از ۹۰ هزار نفر تاکنون
رئیس پلیس راه فراجا: بیش از ۶۵۰ هزار زائر از مرز‌های کشور خارج شدند
شهدای مدرسه شجره طیبه میناب برگی زرین به تاریخ ایثار، شهادت و مقاومت ایران افزودند