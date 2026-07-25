باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، مراسم رونمایی از نماد رواق دارالذکر و مزار مطهر رهبر شهید انقلاب در محرم شهر میدان آزادی تهران برگزار شد. در این مراسم، امین توکلی‌زاده معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران، مصطفی زیبایی‌نژاد مدیر کل فرهنگی شهرداری، سیدمحمد موسوی شهردار منطقه ۴، احمد بابایی شاعر و جمعی از مردم سوگوار شهادت رهبر شهید انقلاب حضور داشتند. اجرای این برنامه را مجید یراق‌بافان برعهده داشت.



امین توکلی‌زاده با اشاره به ساخت طرحی نمادین از مزار رهبر شهید انقلاب در میدان آزادی گفت: ساخته شدن رواق دارالذکر در تهران یعنی دلمان برای آقای شهیدمان تنگ شده است. بیش از ۵ ماه است که ایشان از بین ما رفته و ما دلمان برایش خیلی تنگ شده است. مردم تهران همگی دلتنگ رهبرشان هستند. می‌بینید که در جای جای تهران به یاد ایشان، فضایی را شبیه به حسینیه امام خمینی راه اندازی کرده‌اند، یک صندلی گذاشته و عکس رهبر شهید را نصب کرده‌اند تا به یادش عزاداری کنند.



وی با اشاره به مراسم تشییع باشکوه رهبر شهید و خانواده ایشان در تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا گفت: همه دیدند که چه رستاخیز عظیمی با شهادت ایشان رخ داد و چه مراسمی برای تشییع ایشان برگزار شد. تاریخ شیعه نشان داده است که با شهادت هیچگاه تضعیف نشده و بلکه قوی‌تر شده است. به عبارت دیگر، با شهادت، شیعیان خود را قوی‌تر کرده و با قوای بیشتری به جنگ دشمن رفته‌اند.



توکلی زاده تاکید کرد: امروز ما پرچم‌های خونخواهی را در سراسر کشور می‌بینیم، این پرچم‌ها یعنی ایران پای آقای شهیدش ایستاده و می‌خواهد دنیای جدیدی را به همگان نشان بدهد. پرچم یا لثارات الحسین، نماد خونخواهی سیدالشهدای انقلاب اسلامی است. دیدیم که در تهران، مشهد، قم، نجف و کربلا چه اتفاقی افتاد و چه جمعیتی برای وداع آمد. همه اینها نتیجه و برکت خون ایشان است و به نظرم تازه آثار آن شروع شده است.



معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به رسالت جدید ملت مبعوث شده در عصر حاضر گفت: اکنون رسالت جدیدی برای ما تعریف شده است و آنهم خونخواهی آقا شهیدمان است و حتما با این خونخواهی قدرت ایران بیشتر خواهد شد. جنگ اخیر، هم مردم را همدل کرد و هم از چهره دشمن نقاب برداشت. اگر عده‌ای نسبت به دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی تردید داشتند، اکنون با کنار رفتن نقاب‌ها همه چیز روشن شده است. این خاصیت مردان بزرگ تاریخ است که حتی مرگشان هم باعث رسوا شدن ظالم می‌شود؛ آقای شهید ما با خونش دشمن را رسوا کرد.



توکلی زاده با اشاره به در پیش بودن پیاده‌روی میلیونی اربعین گفت: حتما در اربعین ثمره دیگری از اتحاد و همدلی شیعیان را خواهیم دید. در اربعین، شیعیان امتی کنار هم جمع می‌شوند و پیام مقاومت ملت ایران به همه شیعیان صادر خواهد شد. باید کاری کنیم که دیگر استکبار به تکرار کاری که در قبال رهبر شهیدمان انجام داد، حتی فکر هم نکند.



در بخش دیگری از این مراسم، احمد بابایی شاعر آیینی نام آشنای کشور شعرخوانی کرد.



لازم به ذکر است، رواق دارالذکر و نمادی از مزار رهبر شهید انقلاب تا پایان محرم شهر در میدان آزادی برپا و آماده میزبانی از سوگواران حسینی و عزاداران رهبر شهید انقلاب است.