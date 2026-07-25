جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین صبحگاهی در محور هراز و برخی آزادراه‌ها و محور‌های منتهی به تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین صبحگاهی در محور هراز و برخی آزادراه‌ها و محورهای منتهی به تهران خبر داد و گفت: محور بندرعباس - لار در محدوده کلمت‌علی همچنان مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین انجام می‌شود.

سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: هم‌اکنون در محور هراز در مسیر رفت و برگشت و محدوده سه‌راهی چلاو ترافیک سنگین صبحگاهی جریان دارد.

وی افزود: در آزادراه قزوین - کرج - تهران نیز حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و همچنین محدوده وردآورد، ترافیک سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه ساوه - تهران نیز حدفاصل نسیم‌شهر تا عوارضی تهران، ترافیک سنگین صبحگاهی برقرار است. همچنین در محور شهریار - تهران در برخی مقاطع و بزرگراه ورامین - تهران محدوده قلعه‌نو، ترافیک سنگین مشاهده می‌شود.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت سایر محورهای شمالی گفت: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و در حال حاضر هیچ‌گونه مداخلات جوی در محورهای شمالی گزارش نشده است.

وی همچنین از تداوم انسداد یکی از محورهای شریانی کشور خبر داد و افزود: محور بندرعباس - لار در محدوده کلمت‌علی همچنان مسدود است و رانندگان باید از مسیر جایگزین کهورستان - منبع آب - بندرعباس برای تردد استفاده کنند.

سرهنگ محبی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را بررسی کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از شتاب‌زدگی و عجله در رانندگی خودداری کنند.

منبع: پلیس راهور

برچسب ها: وضعیت راه‌ها ، وضعیت ترافیکی
خبرهای مرتبط
آخرین وضعیت جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در ۴ محور منتهی به تهران
ترافیک سنگین در آزادراه‌های منتهی به تهران/ محور بندرعباس ـ لار همچنان مسدود است
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به تهران/ انسداد محور هراز تا ساعت ۱۷
ترافیک سنگین در ۳ محور منتهی به تهران/ ۴ محور شریانی کشور همچنان مسدود است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فرجام شوهرکشی عروس ۱۵ ساله
دارندگان سند تک‌برگ زرد بخوانند؛ آیا باید سند خود را تعویض کنند؟
گردن‌کلفت‌ها جای پارک را به مردم می‌فروشند
وقتی کارگاه ساختمانی به خیابان می‌رسد؛ گلایه شهروندان از پروژه‌های ساختمانی تهرانسر
دیه و ۸ سال حبس؛ مجازات مرد دخترکش
انتقام زن همسایه با طراحی سرقت ۴۵ میلیارد ریالی از منزل دوستش
هشدار ایمنی به بیمارستان ضیائیان/ پیشنهاد ایجاد ۳ ظرفیت جدید آرامستان در تهران
بهره برداری از ۷ گلوگاه عمرانی و ترافیکی تهران در ۲۰ روز
جزئیات سامانه «یکپارچه و سکومحور» خدمات غیرحضوری دفاتر الکترونیک قضایی
نقاط کور امدادرسانی تهران تحت پوشش ایستگاه‌های جدید آتش‌نشانی
آخرین اخبار
تردد بیش از یک میلیون و دویست هزار زائر از مرزهای اربعینی
کارشناسی خسارات وسایل نقلیه آسیب‌دیده در منطقه ۱۱
باند فروش دینارهای جعلی در آستانه اربعین متلاشی شد؛ کشف بیش از ۵ هزار دینار تقلبی
انتقام زن همسایه با طراحی سرقت ۴۵ میلیارد ریالی از منزل دوستش
دیه و ۸ سال حبس؛ مجازات مرد دخترکش
بازدید استاندار تهران از خدمت رسانی به زائرین اربعین در نجف اشرف
دارندگان سند تک‌برگ زرد بخوانند؛ آیا باید سند خود را تعویض کنند؟
فاکتور‌هایی که باعث می‌شود نتوانیم «نه» بگوییم + فیلم
جزئیات سامانه «یکپارچه و سکومحور» خدمات غیرحضوری دفاتر الکترونیک قضایی
گردن‌کلفت‌ها جای پارک را به مردم می‌فروشند
بهره برداری از ۷ گلوگاه عمرانی و ترافیکی تهران در ۲۰ روز
فرجام شوهرکشی عروس ۱۵ ساله
هشدار ایمنی به بیمارستان ضیائیان/ پیشنهاد ایجاد ۳ ظرفیت جدید آرامستان در تهران
نقاط کور امدادرسانی تهران تحت پوشش ایستگاه‌های جدید آتش‌نشانی
آخرین وضعیت جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در ۴ محور منتهی به تهران
وقتی کارگاه ساختمانی به خیابان می‌رسد؛ گلایه شهروندان از پروژه‌های ساختمانی تهرانسر
توصیه‌های پلیس آگاهی برای سفری ایمن در اربعین
ادامه بررسی لایحه حمایت از شهروندان تهرانی در جنگ تحمیلی
زاکانی: ۵۷ کیلومتر از مسیر‌های شهری کوتاه می‌شود
ساعدی‌نیا اجازه کافه‌داری ندارد
آغاز فعالیت ستاد اربعین بنیاد شهید برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین
لزوم صحبت با زبان بازی در مواجهه با کودکان + فیلم
ضربه پلیس امنیت اقتصادی به استخراج غیرمجاز رمزارز؛ کشف ماینر‌های ۶ میلیارد تومانی
چگونگی درخواست کمک در صورت نداشتن آنتن موبایل + فیلم
توصیه‌های ستاد اربعین به زائران عتبات عالیات
ورود تعزیرات به پرونده سبدفروشی دارو/ متخلفان تا ۵ برابر ارزش کالای تحمیلی جریمه می‌شوند
اعلام وضعیت قرمز در حریم پایتخت/ دست خالی شهرداری و جولان شارلاتان‌ها
امکان ثبت‌نام سرویس مدارس برای جاماندگان/ ثبت‌نام بیش از ۹۰ هزار نفر تاکنون
رئیس پلیس راه فراجا: بیش از ۶۵۰ هزار زائر از مرز‌های کشور خارج شدند
شهدای مدرسه شجره طیبه میناب برگی زرین به تاریخ ایثار، شهادت و مقاومت ایران افزودند