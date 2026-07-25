باشگاه خبرنگاران جوان - نواب قائدی، با تشریح آخرین وضعیت شبکه برق کشور و نتایج «پویش ۲۵ درجه، قرار همدلی» گفت: مشارکت آگاهانه مردم شریف ایران، بهویژه شهروندان فارس و بوشهر، در تنظیم دمای کولرها روی ۲۵ درجه و مدیریت مصرف در ساعات اوج بار، تاکنون منجر به کاهش ۱۵۲۰ مگاواتی مصرف و تأمین حدود ۸۰۰ مگاوات برق پایدار برای بخش تولیدشده است. این همراهی، مستقیماً از اشتغال و تولید ملی حمایت کرده و نقش تعیینکنندهای در حفظ پایداری شبکه داشته است.
او با اشاره به چهار هفته بسیار گرم و حساس پیشرو افزود: اگر امروز این همدلی تداوم نیابد و شرایط موجود عادی تلقی شود، فشار بر شبکه افزایش مییابد و تأمین برق پایدار برای مشترکان، بهویژه در مناطق گرمسیر و مرزی، با چالش روبهرو خواهد شد. بنابراین، ادامه "قرار همدلی" یک ضرورت ملی برای عبور ایمن از اوج گرمای تابستان است.
قائدی مدیریت مصرف برق را تنها یک اقدام فنی ندانست، بلکه آن را رسالت ملی و اجتماعی توصیف کرد و گفت: آنچه مردم انجام میدهند، صرفاً کاهش چند کیلووات مصرف نیست؛ این یک انتخاب آگاهانه برای قرار گرفتن زیر "سایهسار همدلی" و همراهی با هموطنانی است که در گرمترین نقاط کشور زندگی و کار میکنند. هر درجه صرفهجویی، یعنی فشاری کمتر بر شبکه و آرامشی بیشتر برای خانوادهها در مناطق گرمسیر و مرزی.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای فارس و بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش شهروندان فارس و بوشهر گفت: مردم فارس و بوشهر با درک شرایط خطیر و گرمای طاقتفرسای این روزها، با تأسی به روحیه گذشت و مقاومت تاریخی جنوب کشور، در کنار هموطنان خود ایستادهاند تا شبکه برق ملی پایدار بماند.
او در پایان، از همه مشترکان خواست «پویش ۲۵ درجه» را بهعنوان یک آزمون صبر و تدبیر ملی تا پایان تابستان ادامه دهند و خاطرنشان کرد: از مردم شریف فارس و بوشهر، و همه هموطنان عزیز در سراسر کشور درخواست میکنم دمای وسایل سرمایشی را روی ۲۵ درجه تنظیم کنند، در ساعات اوج بار از مصرف غیرضروری خودداری کنند و اجازه ندهند فشار بر شبکه، آرامش هیچ خانوادهای را در مناطق گرمسیر و مرزی تهدید کند.
او گفت: دستاورد کاهش ۱۵۲۰ مگاواتی مصرف و تأمین ۸۰۰ مگاوات برق پایدار برای تولید، نتیجه همین قرار همدلی و تلاش شبانهروزی کارکنان صنعت برق است؛ مسیری که با تداوم همدلی مردم، میتواند هم یادگار مقاومت مردم جنوب در برابر تجاوز دشمن را پاس بدارد و هم روشنایی امروز این سرزمین را پایدار نگه دارد.
منبع: شرکت برق منطقهای فارس