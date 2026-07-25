جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان از شناسایی و دستگیری یک تبعه خارجی که پس از ارتکاب جنایت قتل در شهر «نیمروز» افغانستان، قصد اختفا داشت، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان از شناسایی و دستگیری یک تبعه خارجی که پس از ارتکاب جنایت قتل در شهر «نیمروز» افغانستان، قصد اختفا و فرار از چنگال عدالت در ایران را داشت، خبر داد.

سرهنگ «پورامینایی» در تشریح جزئیات این عملیات گفت: در پی ارجاع شکایتی مبنی بر وقوع یک فقره قتل در شهر نیمروز افغانستان و احتمال حضور قاتل در محدوده استان کرمان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی، رصد تخصصی تحرکات و پایش‌های شبانه‌روزی، موفق شدند مخفیگاه متهم را در یکی از نقاط استان شناسایی کنند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم که تصور می‌کرد با عبور غیرقانونی از مرز و پنهان شدن در ایران می‌تواند از مجازات بگریزد، در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی دستگیر شد.

سرهنگ پورامینایی با اشاره به پیگیری‌های قانونی و هماهنگی با مراجع قضایی و انتظامی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل مستندات و طی مراحل قانونی، متهم جهت سیر مراحل دادرسی و پاسخگویی به اتهام انتسابی، تحویل مقامات رسمی کشور افغانستان شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان در پایان تأکید کرد: پلیس جمهوری اسلامی ایران با اشراف کامل اطلاعاتی، به مجرمان و افراد تحت تعقیب اجازه نخواهد داد با سوءاستفاده از مرزها، امنیت عمومی را مخدوش کرده یا از اجرای عدالت فرار کنند.



منبع: نیروی انتظامی