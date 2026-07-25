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از توپ‌های پرتغالی تا فتح هرمز؛ روایت قلعه‌ای در قلب خلیج فارس + فیلم

قلعه پرتغالی‌ها در جزیره هرمز، یکی از مهم‌ترین یادگار‌های حضور استعمارگران در خلیج فارس است؛ دژی که سرانجام با فتح امام‌قلی‌خان به حاکمیت ایران بازگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از پنج قرن از ساخت قلعه پرتغالی‌های هرمز می‌گذرد؛ بنایی که در سال ۱۵۰۵ میلادی و هم‌زمان با آغاز حضور پرتغالی‌ها در جزیره ساخته شد و بیش از یک قرن بر تنگه هرمز اشراف داشت. هنوز هم توپ‌های تاریخی این قلعه باقی مانده‌اند؛ همان سلاح‌هایی که در جریان نبرد بازپس‌گیری هرمز به سوی نیرو‌های امام‌قلی‌خان شلیک می‌شدند.

این قلعه به دلیل موقعیت راهبردی خود، بر رفت‌وآمد شناور‌ها در تنگه هرمز تسلط کامل داشت و یکی از مهم‌ترین مراکز نظامی پرتغالی‌ها به شمار می‌رفت. بازپس‌گیری آن در سال ۱۶۲۲، نقطه پایانی بر اشغال هرمز بود؛ رویدادی که به همین مناسبت، ۱۰ اردیبهشت به عنوان روز ملی خلیج فارس نام‌گذاری شده است. کامران نجف زاده در برنامه «جزئیات» از شبکه نسیم ماجرایی از این جزیره را به تصویر کشیده است.

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