باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود گودرزی در سلسله‌نشست‌های اقتصادی با عنوان «مؤلفه‌های اقتصادی فارس و چشم‌انداز آینده» که به میزبانی جبهه اصلاحات فارس برگزار شد، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این نشست و ارائه‌دهندگان گزارش‌های تخصصی، اظهار کرد: در شرایطی که کشور با دشواری‌ها و فشار‌های مختلف مواجه است، برگزاری نشست‌هایی با محوریت اقتصاد و سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده عزم و اراده برای ساختن و آبادانی کشور است.

او افزود: در شرایطی که جامعه و کشور از حوادث و فشار‌های مختلف آسیب دیده و خسته است، صحبت از سرمایه‌گذاری، توسعه و ساختن آینده کشور، نشان‌دهنده آن است که هنوز اراده و انگیزه جدی برای اصلاح امور و حرکت در مسیر آبادانی وجود دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس با بیان اینکه مشکلات اقتصادی کشور به امروز و دیروز محدود نمی‌شود، گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی ما زخمی کهنه است که در طول سال‌ها استمرار پیدا کرده و در مقاطع مختلف، به دلیل غفلت، تصمیم‌های نادرست و استفاده نکردن از ظرفیت‌های کشور، عمیق‌تر شده است.

گودرزی ادامه داد: در بسیاری از حوزه‌ها اقدامات ارزشمندی انجام شده است، اما در حوزه اقتصاد، دانش و نگاه کارشناسی همواره به اندازه کافی در تصمیم‌گیری‌ها مورد استفاده قرار نگرفته است.

او افزود: ممکن است بسیاری از تصمیم‌های گذشته با نیت خیر و با هدف حمایت از مردم یا تولید اتخاذ شده باشد، اما در اقتصاد، نیت خوب به‌تنهایی کافی نیست و تصمیم‌ها باید بر پایه دانش، تجربه، ارزیابی پیامد‌ها و مطالعات دقیق کارشناسی اتخاذ شوند.

سیاست‌های حمایتی بدون طراحی کارشناسی می‌تواند به رانت و قاچاق منجر شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس با اشاره به سیاست‌های ارزی و تخصیص ارز ترجیحی اظهار کرد: یکی از نمونه‌های قابل بررسی، سیاست تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاهاست. هدف این سیاست، حمایت از مردم و عرضه ارزان کالا‌های اساسی بود، اما تفاوت میان قیمت واقعی کالا در بازار و قیمت ناشی از ارز ترجیحی، در مواردی زمینه ایجاد رانت، فساد و قاچاق را فراهم کرد.

او ادامه داد: وقتی کالایی با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قیمت آن با قیمت واقعی همان کالا در بازار‌های جهانی یا کشور‌های همسایه تفاوت قابل توجهی دارد، طبیعی است که زمینه برای خروج کالا از چرخه مصرف داخلی و قاچاق آن فراهم شود.

گودرزی تأکید کرد: در اقتصاد نمی‌توان صرفاً با نیت حمایت از مردم تصمیم گرفت؛ بلکه باید تمام زنجیره تولید، واردات، توزیع، قیمت‌گذاری و پیامد‌های تصمیم را در نظر گرفت.

او افزود: اگر دولت بخواهد از مردم یا تولید حمایت کند، باید سازوکار حمایت را به‌گونه‌ای طراحی کند که هم حمایت واقعی صورت گیرد و هم زمینه ایجاد رانت و فساد به وجود نیاید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس با تأکید بر اهمیت قیمت تمام‌شده و هزینه‌های مبادله گفت: اقتصاد منطق خاص خود را دارد و نمی‌توان واقعیت‌های اقتصادی را نادیده گرفت.

گودرزی افزود: دولت اگر قصد حمایت از یک بخش را دارد، باید هزینه‌های مبادله را به‌صورت شفاف و هدفمند مدیریت کند. حمایت‌های غیرشفاف و غیرکارشناسی، در نهایت می‌تواند به افزایش هزینه‌ها، ایجاد رانت و کاهش بهره‌وری منجر شود.

او همچنین به ارتباط میان سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و تورم اشاره کرد و گفت: بسیاری از مسائل اقتصادی به‌صورت زنجیره‌ای به یکدیگر متصل هستند و تصمیم‌های پولی و مالی، بدون توجه به آثار تورمی و پیامد‌های آن، می‌تواند مشکلات جدیدی ایجاد کند.

بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد بر دوش بانک‌هاست

گودرزی در ادامه با اشاره به ساختار تأمین مالی کشور اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد بار تأمین مالی اقتصاد بر دوش نظام بانکی است و این مسئله یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

او افزود: در شرایطی که بخش عمده تأمین مالی پروژه‌ها از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، هزینه دریافت تسهیلات نیز افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه، بسیاری از پروژه‌ها از نظر اقتصادی با دشواری مواجه می‌شوند. معاون استاندار فارس با تأکید بر ضرورت تقویت بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه باید بتواند نقش واقعی خود را در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و بلندمدت ایفا کند. اقتصاد نمی‌تواند برای همه نیاز‌های خود تنها به منابع بانکی متکی باشد.

گودرزی ادامه داد: فعال اقتصادی به دنبال سرمایه ارزان، پایدار و قابل پیش‌بینی است. وقتی هزینه تأمین مالی بالا باشد، طبیعی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران از اجرای پروژه‌های جدید منصرف شوند یا سرمایه خود را به فعالیت‌های کوتاه‌مدت و کم‌ریسک‌تر منتقل کنند.

معاون استاندار فارس با بیان اینکه توسعه یک موضوع ملی است، گفت: سیاست‌گذاری توسعه باید در سطح ملی انجام شود، اما برای تحقق آن لازم است ظرفیت‌های منطقه‌ای به‌درستی شناسایی و فعال شوند.

او افزود: استان‌ها نباید صرفاً منتظر تصمیم‌های ملی باشند، بلکه باید بتوانند ظرفیت‌های خاص خود را به فرصت‌های اقتصادی تبدیل کنند و در چارچوب سیاست‌های ملی، برنامه‌های توسعه‌ای متناسب با مزیت‌های خود داشته باشند.

گردشگری سلامت؛ یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصادی فارس

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس، گردشگری را یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصادی استان دانست و گفت: فارس و به‌ویژه شیراز، ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه گردشگری تاریخی، فرهنگی، طبیعی و سلامت دارد.

گودرزی با اشاره به ظرفیت گردشگری سلامت افزود: بسیاری از افراد و مسئولان کشور‌های مختلف، به‌ویژه کشور‌های آسیای مرکزی، با توجه به آوازه خدمات پزشکی شیراز، علاقه‌مند به استفاده از ظرفیت‌های درمانی این شهر هستند.

او ادامه داد: در کنار ظرفیت پزشکی و درمانی، آثار تاریخی و فرهنگی فارس نیز جذابیت فراوانی برای گردشگران خارجی دارد و باید از این ظرفیت‌ها برای ایجاد درآمد، اشتغال و توسعه اقتصادی استفاده کرد.

گودرزی تأکید کرد: گردشگری زمانی می‌تواند به یک پیشران واقعی اقتصادی تبدیل شود که از سطح شعار فراتر رفته و با برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری، ایجاد زیرساخت، بازاریابی بین‌المللی و ارائه خدمات حرفه‌ای همراه شود.

او، معدن را یکی دیگر از پیشران‌های مهم اقتصادی فارس دانست و گفت: استان از ظرفیت‌های معدنی قابل توجهی برخوردار است و باید برای فعال‌سازی این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس افزود: بسیاری از محدوده‌های معدنی به دلایل مختلف غیرفعال یا بلوکه شده‌اند و باید با استفاده از فناوری‌های نوین، امکان بهره‌برداری مسئولانه از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

او تأکید کرد: بهره‌برداری از منابع طبیعی باید با رعایت الزامات زیست‌محیطی و استفاده از فناوری‌های جدید انجام شود و نباید میان توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست، تقابل غیرضروری ایجاد کرد.

فارس می‌تواند به قطب اقتصاد دانش‌بنیان تبدیل شود

گودرزی اقتصاد دانش‌بنیان را دیگر ظرفیت مهم استان فارس برشمرد و گفت: فارس از دانشگاه‌های معتبر، مراکز علمی و فناوری و نیروی انسانی توانمند برخوردار است.

او افزود: مسئله اصلی این است که هنوز ارتباط میان دانشگاه، مراکز علمی، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش اقتصادی به اندازه کافی شکل نگرفته است.

معاون استاندار فارس ادامه داد: در بسیاری از مسابقات و رویداد‌های علمی، تیم‌های توانمند از شیراز و فارس حضور دارند، اما این توان علمی هنوز به‌طور کامل به فعالیت اقتصادی، تولید ثروت و ایجاد اشتغال تبدیل نشده است.

گودرزی گفت: شیراز می‌تواند به یکی از مراکز مهم فناوری‌های نوین تبدیل شود، اما تحقق این هدف نیازمند ایجاد پیوند مؤثر میان علم، فناوری، سرمایه و بازار است.

او، کشاورزی را یکی دیگر از محور‌های مهم توسعه فارس عنوان کرد و گفت: استان در حوزه کشاورزی و تولید محصولات مختلف ظرفیت قابل توجهی دارد، اما افزایش تولید به‌تنهایی کافی نیست.

گودرزی افزود: باید به سمت افزایش بهره‌وری، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، فرآوری محصولات، کاهش ضایعات و ایجاد ارزش افزوده حرکت کنیم.

او با تأکید بر اهمیت بهره‌وری اظهار کرد: رشد اقتصادی تنها از مسیر سرمایه‌گذاری جدید به دست نمی‌آید و افزایش بهره‌وری نیز می‌تواند نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس ادامه داد: یکی از چالش‌های مهم کشور این است که همواره برای ایجاد رشد اقتصادی به دنبال سرمایه‌گذاری جدید بوده‌ایم، در حالی که در بسیاری از موارد می‌توان با مدیریت بهتر، فناوری مناسب‌تر و استفاده بهینه از منابع موجود، تولید و بهره‌وری را افزایش داد.

ناترازی آب و انرژی نیازمند اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری است

گودرزی با اشاره به چالش‌های آب و انرژی گفت: ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی و آب، حاصل یک دوره کوتاه‌مدت نیست و برای حل آن باید به‌صورت جدی به سمت افزایش بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف حرکت کرد. وی افزود: در حوزه آب، با استفاده از روش‌های نوین می‌توان بدون کاهش تولید، مصرف منابع را کاهش داد. این مسئله در کشاورزی اهمیت بیشتری دارد و باید به‌صورت جدی دنبال شود.

معاون استاندار فارس همچنین بر ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: کشور سال‌ها پیش باید با جدیت بیشتری به سمت انرژی‌های نو و تجدیدپذیر حرکت می‌کرد.

او افزود: تداوم وابستگی به انرژی ارزان، در بسیاری از موارد باعث شده است انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید و انرژی‌های تجدیدپذیر ایجاد نشود.

بی‌ثباتی نرخ ارز، مانع جدی سرمایه‌گذاری است

گودرزی یکی از موانع مهم سرمایه‌گذاری را بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات نرخ ارز عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذاری، فعالیتی کوتاه‌مدت نیست و معمولاً حداقل به چند سال زمان نیاز دارد.

او افزود: سرمایه‌گذار باید بتواند آینده پروژه خود را پیش‌بینی کند. وقتی نرخ ارز و هزینه‌های اقتصادی در مدت کوتاهی با تغییرات شدید مواجه می‌شود، طبیعی است که سرمایه‌گذار نسبت به ورود به پروژه‌های بلندمدت دچار تردید شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس تأکید کرد: ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی، یکی از مهم‌ترین وظایف سیاست‌گذاری اقتصادی است و بدون آن، انتظار سرمایه‌گذاری گسترده و پایدار دشوار خواهد بود.

گودرزی با اشاره به تجربه برنامه‌های توسعه‌ای کشور گفت: یکی از مشکلات اساسی این بوده است که در بسیاری از برنامه‌ها، دولت نقش اصلی را بر عهده گرفته، در حالی که توسعه پایدار بدون حضور واقعی بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

او افزود: دولت باید نقش سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و تسهیل‌گر را ایفا کند و زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم آورد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس خاطرنشان کرد: بخش خصوصی زمانی وارد سرمایه‌گذاری می‌شود که احساس کند قوانین و مقررات قابل پیش‌بینی است، امنیت سرمایه‌گذاری وجود دارد، امکان تأمین مالی فراهم است و تصمیم‌های اقتصادی به‌صورت ناگهانی تغییر نمی‌کنند.

همه ظرفیت‌ها باید در یک نقشه راه واحد قرار گیرد

گودرزی گفت: برای رسیدن به رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری، نمی‌توان تنها به یک عامل توجه کرد.

او افزود: ثبات اقتصادی، اصلاح نظام تأمین مالی، تقویت بازار سرمایه، افزایش بهره‌وری، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی، توسعه گردشگری، تحول در کشاورزی و صنایع وابسته و تقویت بخش خصوصی، همه باید در کنار یکدیگر دیده شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس تأکید کرد: در این ظرفیت‌ها در قالب یک نقشه راه منسجم و با همکاری دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهاد‌های تخصصی دنبال شود، استان فارس می‌تواند از ظرفیت‌های بالقوه خود برای ایجاد رشد اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری پایدار استفاده کند.

منبع: استانداری فارس