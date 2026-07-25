باشگاه خبرنگاران جوان - سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، روز جمعه به وقت محلی (دوم مرداد ماه ۱۴۰۵ برابر با ۲۴ جولای / ژوئیه ۲۰۲۶) در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس دوره ای شورای امنیت گفت: در نخستین ساعات روز ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶، آمریکا بهطور عمدی دو شناور جستوجو و نجات دریایی جمهوری اسلامی ایران، «ناجی-۱۵» و «ناجی-۱۶»، را که در آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در استان هرمزگان مشغول فعالیت بودند، هدف حمله قرار داد.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل افزود: هدف قرار دادن عمدی شناورهایی که صرفاً برای انجام عملیات جستوجو و نجات دریایی اختصاص یافتهاند، نقض فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل دریاها محسوب میشود. این شناورها وظیفهای کاملا بشردوستانه بر عهده دارند و ماموریت انحصاری آنان نجات جان افراد گرفتار در دریا است.
درزی تصریح کرد: شناورهای «ناجی-۱۵» و «ناجی-۱۶» مشمول این حمایت هستند و در زمان حمله در هیچگونه فعالیت نظامی یا مشارکت مستقیم در مخاصمات شرکت نداشتند. از اینرو، هدف قرار دادن عمدی آنها نقضی جدی و آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه بوده و مصداق جنایت جنگی است.
معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل گفت: آمریکا با هدف قرار دادن عامدانه تجهیزات بشردوستانه جستوجو و نجات دریایی، نه تنها جان نیروهای امداد و نجات را به مخاطره انداخته، بلکه امنیت تمامی دریانوردان نیازمند کمک، صرفنظر از تابعیت آنان، را نیز در معرض خطر قرار داده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، متن کامل نامه سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل، «آرسنیو دومینگز» دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، و روسای شورای امنیت سازمان ملل و نیز رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بنا به دستور دولت متبوعم و در ادامه نامههای پیشین، از جمله نامههای مورخ ۱۶، ۱۷ و ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶، در خصوص تداوم اقدامات تجاوزکارانه و نقضهای فاحش حقوق بینالملل از سوی ایالات متحده آمریکا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، مایلم توجه فوری جنابعالی و اعضای محترم شورای امنیت را به نقضی فاحش دیگر از حقوق بینالملل بشردوستانه که توسط آمریکا علیه شناورها و تجهیزات بشردوستانه جستوجو و نجات دریایی جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یافته است، جلب نمایم.
در نخستین ساعات روز ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶، آمریکا بهطور عمدی دو شناور جستوجو و نجات دریایی جمهوری اسلامی ایران، «ناجی-۱۵» و «ناجی-۱۶»، را که در آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در استان هرمزگان مشغول فعالیت بودند، هدف حمله قرار داد.
بنا بر اعلام مراجع ذیصلاح دریایی جمهوری اسلامی ایران، این شناورها صرفا در حال انجام ماموریتهای بشردوستانه جستوجو و نجات بودند و در نتیجه این حمله، خسارات قابل توجهی متحمل شدند.
این حادثه، موردی استثنایی نبوده است. از زمان آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، شناورهای جستوجو و نجات و آمبولانسهای دریایی ایران که منحصرا در ماموریتهای انساندوستانه و نجات جان افراد فعالیت داشتهاند، بارها هدف حمله قرار گرفتهاند؛ امری که بیانگر الگویی نگرانکننده از حملات عمدی علیه تجهیزات و امکانات بشردوستانهای است که بر اساس حقوق بینالملل از حمایت ویژه برخوردارند.
هدف قرار دادن عمدی شناورهایی که صرفا برای انجام عملیات جستوجو و نجات دریایی اختصاص یافتهاند، نقضی فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل دریاها محسوب میشود. این شناورها وظیفهای کاملا بشردوستانه بر عهده دارند و ماموریت انحصاری آنان نجات جان افراد گرفتار در دریا است.
ماده ۲۷ کنوانسیون دوم ژنو مصوب ۱۹۴۹ تصریح میکند که قایقها و شناورهای کوچک مورد استفاده دولتها یا موسسات رسمی امداد و نجات ساحلی باید مورد احترام قرار گرفته و از حمایت برخوردار باشند.
شناورهای «ناجی-۱۵» و «ناجی-۱۶» مشمول این حمایت هستند و در زمان حمله در هیچگونه فعالیت نظامی یا مشارکت مستقیم در مخاصمات شرکت نداشتند. از اینرو، هدف قرار دادن عمدی آنها نقضی جدی و آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه بوده و مصداق جنایت جنگی است.
آمریکا با هدف قرار دادن عامدانه تجهیزات بشردوستانه جستوجو و نجات دریایی، نه تنها جان نیروهای امداد و نجات را به مخاطره انداخته، بلکه امنیت تمامی دریانوردان نیازمند کمک، صرفنظر از تابعیت آنان، را نیز در معرض خطر قرار داده است.
چنین رفتاری، بنیان نظام حقوقی بینالمللی را که برای حمایت از عملیات بشردوستانه و تضمین ایمنی کشتیرانی در دریا ایجاد شده است، بهطور جدی تضعیف میکند.
جمهوری اسلامی ایران این جنایت هولناک جنگی را با قاطعیت محکوم کرده و آمریکا را مسئول کامل تمامی پیامدهای ناشی از این اقدام غیرقانونی میداند.
جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت میخواهد در چارچوب مسئولیت اولیه خود بر اساس منشور ملل متحد، این نقض فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه را بهصراحت محکوم کند، نسبت به پاسخگو ساختن کامل عاملان آن اقدام نماید و تدابیر موثر لازم را برای جلوگیری از تکرار حملات علیه شناورها، تجهیزات و کارکنان مأموریتهای بشردوستانه دریایی اتخاذ کند.
جمهوری اسلامی ایران همچنین از دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست میکند این اقدام غیرقانونی را محکوم کرده و با جلب مشارکت نهادهای ذیربط، از جمله سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) و کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC)، زمینه احترام کامل به حقوق بینالملل بشردوستانه و تضمین حمایت از خدمات جستوجو و نجات دریایی را فراهم سازد.
جمهوری اسلامی ایران همچنان، در اجرای تعهدات بینالمللی خود، خدمات جستوجو و نجات دریایی را بهصورت ایمن، مستمر و بدون هیچگونه تبعیض، در اختیار تمامی افراد گرفتار در دریا قرار خواهد داد. هیچ اقدام تجاوزکارانهای جمهوری اسلامی ایران را از انجام مسوولیتهای بشردوستانه خود باز نخواهد داشت و اراده آن را در صیانت از جان انسانها در دریا تضعیف نخواهد کرد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمائید این نامه بهعنوان سند رسمی شورای امنیت منتشر و توزیع شود.
غلامحسین درزی
سفیر و کاردار