تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران یک و دو در نخستین گام از مرحله مقدماتی رقابت‌های آسیای مرکزی، با شکست حریفان خود از جمله میزبان مسابقات، شروعی طوفانی داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی موفق به شکست حریفان خود شدند.

تیم ملی والیبال ساحلی ایران یک (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) که در گروه B با قزاقستان، ازبکستان، مالدیو و ازبکستان همگروه است، در نخستین مسابقه خود به مصاف قزاقستان رفت و دو بر یک این تیم را شکست داد.

در دیگر مسابقه مرحله مقدماتی تیم ملی والیبال ساحلی ایران دو (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) موفق به شکست مقتدرانه و دو بر صفر با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۹ مقابل میزبان مسابقات (ازبکستان) شد.

برچسب ها: والیبال ، والیبال ساحلی
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