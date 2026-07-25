شهروندخبرنگار ما تصاویری تصاویری از حضور مردم انقلابی شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم انقلابی و با صلابت شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی در تجمعات شبانه اقتدار و مقاومت حضور یافتند و با رهبر عظیم الشان و فرزانه انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند. این مراسم با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر گلدوست امام جمعه محترم شهرستان، پدر بزرگوار شهیدان سلیمی، سرهنگ ابراهیمی فرمانده انتظامی شهرستان و عوامل تحت امر حضور داشتند.

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منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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