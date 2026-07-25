شهروندخبرنگار ما تصاویری تصاویری از حضور مردم انقلابی شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم انقلابی و با صلابت شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی در تجمعات شبانه اقتدار و مقاومت حضور یافتند و با رهبر عظیم الشان و فرزانه انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند. این مراسم با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر گلدوست امام جمعه محترم شهرستان، پدر بزرگوار شهیدان سلیمی، سرهنگ ابراهیمی فرمانده انتظامی شهرستان و عوامل تحت امر حضور داشتند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

تجمع حماسی شبانه هریس در قاب دوربین شهروندخبرنگار

تجمع حماسی شبانه هریس در قاب دوربین شهروندخبرنگار

تجمع حماسی شبانه هریس در قاب دوربین شهروندخبرنگار

تجمع حماسی شبانه هریس در قاب دوربین شهروندخبرنگار

تجمع حماسی شبانه هریس در قاب دوربین شهروندخبرنگار

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: تجمع ها ، سوژه خبری ، رهبر شهید انقلاب
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار لرستان؛
سوگواری مردم انقلابی شهر گراب در رثای شهادت رهبر انقلاب اسلامی + فیلم
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
مراسم عزاداری قائد امت اسلام در هریس + فیلم و عکس
شهروندخبرنگار لرستان؛
مراسم سوگواری آقای شهید ایران در مسجدجامع گراب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حماسه آفرینی مردم انقلابی ماهدشت در شب‌های اقتدار و مقاومت + عکس
فیلمی از حضور با صلابت مردم مومن و متدین شهر شهباز در میدان مقاومت
آخرین اخبار
فیلمی از حضور با صلابت مردم مومن و متدین شهر شهباز در میدان مقاومت
حماسه آفرینی مردم انقلابی ماهدشت در شب‌های اقتدار و مقاومت + عکس
روایتی از اقامه نماز پرفیض جمعه در هریس + عکس و فیلم
نمایی از خروش مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات شبانه + عکس
وداع جانسوز مردم اهواز با شهید مدافع وطن + فیلم و عکس
حضور با شکوه مردم انقلابی خاورشهر در تجمعات اقتدار و مقاومت + عکس
تداوم حماسه سازی مردم با صلابت شهر شهباز در میدان مقاومت + فیلم