سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان با تأکید بر هدف‌گذاری این تیم برای تکرار سکوی نخست جهان، شرایط ملی‌پوشان را مطلوب ارزیابی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- محسن سوریان، پیش از اعزام به رقابت‌های جهانی با بیان اینکه تیم ملی با هدف دفاع از عنوان قهرمانی جهان راهی جمهوری آذربایجان می‌شود، تأکید کرد: با وجود از دست رفتن چند برنامه آماده‌سازی، کادر فنی و کشتی‌گیران در چهار اردوی اخیر تلاش کردند تا تیم به بهترین شرایط ممکن برسد.

وی که پنجمین سال مسئولیت خود در تیم ملی را پشت سر می‌گذارد، افزود: چهار سال گذشته روی سکوی اول قرار گرفتیم و امسال هم هدفمان دفاع از همان قهرمانی‌هاست.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان در ادامه با اشاره به برخی مشکلات در روند آماده‌سازی تیم گفت: متأسفانه امسال به خاطر جنایات دشمن آمریکایی صهیونی چند برنامه از جمله مسابقات جام پیروزی ترکیه، جام علی‌آبادی و تعدادی از اردو‌ها را از دست دادیم و با این حال نتایج تیم در رقابت‌های آسیایی نشان داد وضعیت ملی‌پوشان مطلوب است.

سوریان درباره اردو‌های برگزارشده پس از مسابقات آسیایی افزود: بعد از آسیایی، چهار اردو در کمپ تیم ملی برگزار کردیم. شرایط اردو‌ها بسیار عالی بود و از نظر تغذیه، رفاهی و سایر امکانات، همه چیز فراهم بود. تمام تلاشمان را کردیم که بچه‌ها به آمادگی کامل خودشان نزدیک شوند.

وی با بیان اینکه رقابت‌های امسال از دوره‌های گذشته دشوارتر است، خاطرنشان کرد: امسال مسابقات به خاطر میزبانی جمهوری آذربایجان سخت‌تر است، هم به دلیل سابقه این کشور در قهرمانی جهان و هم حضور روسیه و بلاروس که در این مسابقات امتیازشان محاسبه می‌گردد.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان در پایان با تأکید بر اعتماد به تیم ایران گفت: با این حال، ما تیم قهرمان جهان هستیم و بهترین شرایط ممکن برای بچه‌ها فراهم شده است. امیدوارم این دو روز در مسابقات جهانی، روز بچه‌های ما و روز تیم ملی ایران باشد و بتوانیم بهترین نتیجه را بگیریم.

برچسب ها: کشتی ، سوریان
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