ملی پوش تیراندازی کشورمان با وجود اینکه در رده نهم ایستاد به فینال رقابت‌های تفنگ بادی ۱۰ متر جام جهانی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان در ادامه رقابت‌های تیراندازی در هانگژوی چین و در بخش تفنگ بادی ۱۰ متر، شرمینه چهل امیرانی ملی پوش کشورمان با وجود اینکه در رده نهم قرار گرفت به دلیل حذف نماینده کره جنوبی از بین ۸ ورزشکار برتر با یک پله صعود به رتبه هشتم رسید و فینالیست شد.

پیش از این روز گذشته در سومین روز از جام جهانی تیراندازی و در بخش تپانچه ۱۰ متر بانوان هانیه رستمیان در تیر شوت آف تیرانداز کره‌جنوبی را پشت سر بگذارد و در نهایت جایگاه سوم را به خود اختصاص داد و صاحب مدال برنز شد. تیراندازان چین و هند در جایگاه اول و دوم ایستادند.

برچسب ها: فدراسیون تیراندازی ، وزارت ورزش و جوانان
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