باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های تیراندازی در هانگژوی چین و در بخش تفنگ بادی ۱۰ متر، شرمینه چهل امیرانی ملی پوش کشورمان با وجود اینکه در رده نهم قرار گرفت به دلیل حذف نماینده کره جنوبی از بین ۸ ورزشکار برتر با یک پله صعود به رتبه هشتم رسید و فینالیست شد.



پیش از این روز گذشته در سومین روز از جام جهانی تیراندازی و در بخش تپانچه ۱۰ متر بانوان هانیه رستمیان در تیر شوت آف تیرانداز کره‌جنوبی را پشت سر بگذارد و در نهایت جایگاه سوم را به خود اختصاص داد و صاحب مدال برنز شد. تیراندازان چین و هند در جایگاه اول و دوم ایستادند.